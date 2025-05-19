3.lig play off maçları ne zaman? 2024-2025 Sezonu Play-Off tarihleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 17:59 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 18:03 - Güncelleme:

Liglerin play off maçları sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonu TFF , Nesine 3. Lig play-off maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. dı. Liglerdeki ekipler sezon liderliği için play-off'larda karşılacak.Bu maçlar sonucunda üst lige veya ligden düşen ekiplerde açıklığa kavuşuyor.

3. Lig final maçı takvimi belli oldu. TFF, liglerde oynanacak play-off mücadelelerinin programını paylaştı. Bu müsabakalar kapsamında üst lige yükselen ve ligden düşen ekipler de belli olacak. 3. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar... TFF 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? TFF Nesine 3. Lig maç tarihleri şu şekildedir; 1. Tur: 30 Nisan Çarşamba

2. tur / 1. Maçlar: 5 Mayıs Pazartesi

2. Tur / 2. Maçlar: 9 Mayıs Cuma

3. Tur / 1. Maçlar: 15 Mayıs Perşembe

3. Tur / 2. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi

1. - 2. Grup Final: 24 Mayıs Cumartesi

3. - 4. Grup Final: 25 Mayıs Pazar NESİNE 3. LİG SİSTEMİ 3. Lig'de toplamda 16 takım yer alır. Takımlar 4 grupta mücadele ederken çift devreli lig müsabakaları sonucunda, gruplarını 14., 15. ve 16. bitiren toplam 12 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşer. Gruplarında 1. sırada alan takımlar TFF 2. Lig'e çıkarken maçlar sonunda gruplarında 2., 3., 4., 5. ve 6. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek son 2 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılacak. Play Off müsabakalarında grup içi eşleşmeleri ve final mücadeleleri yer alır. Grup içi play off maçları 3 tur oynanır. Her grupta, 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura çıkar. İlgili Haber Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi, sakat mı? Brighton - Liverpool muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin