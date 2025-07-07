4-D Kamu işçisi zammı yüzde kaç olacak? Yeni teklif merak konusu oldu

Kamu işçileri toplu sözleşmesinde gözler üçüncü teklife çevrildi. Şubat ayından bugüne kadar devam eden görüşlemelerde sona gelindi. TÜHİS tarafından yapılan ilk iki teklifte herhangi bir orta yol bulunmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerdeki son durum hakkında bilgi verdi. Peki, 4-D Kamu işçisi zammı yüzde kaç olacak? İşte yapılan son dakika açıklamaları...

Kamu işçileri toplu sözleşme zammını beklemeye devam ediyor. Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Ancak bu teklifte ortak nokta çıkmadı.

İkinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu. Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş’ten açıklamalar art arda geldi ve taleplerinin dışında kaldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise üçüncü teklifin yapılacağını ifade etmişti.

4-D KAMU İŞÇİSİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren kamu işçisi toplu sözleşme zammının yüzde kaç olacağı yakından takip ediliyor. İlk iki teklifte uzlaşı sağlanamaması üzerine Bakan Işıkhan'dan üçüncü teklifi beklemeye başladı.

Kamu işçilerine yüzde kaç zam geleceği şu an belli değildir. Kısa süre içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada “ Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamasında "Zorluklar olduğunu biliyoruz ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasını engelleyen zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasını istenmesi haksızlıktır. Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ortak bir taslak üzerinde buluştu. Buna göre, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan hemen sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep edildi.

Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) ise, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.