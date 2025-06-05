4 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor kim elendi? Sevgi mi, Meryem mi?

Survivor 2025 All Star yarışmasında 4 Haziran 2025 Çarşamba akşamı bir isim daha adaya veda etti. Final için artık son düzlüğe geçildi. Nefes kesen yarışmada oyunlar İstanbul'da başlıyor. 4 haziran 2025 Çarşamba günü eleme potasında Ayşe, Adem, Sevgi ve Meryem vardı. Kıyasıya geçen rekabetin ardından bir isim elendi.

Survivor 2025'te finale adım adım gidilirken dün akşam bir isim daha adadan ayrıldı. Erkek ve kadın yarışmacıların eleme potasında yer aldığı bu haftada son dörde Adem, Ayşe, Meryem ve Sevgi kalmıştı.

Finale günler kala potaya giren yarışmacılardan hangisi Survivor'da elendi? İşte tüm ayrıntılar...

4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SURVİVOR KİM ELENDİ?

4 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor'da Adem - Sevgi, Ayşe ve Meryem arasında eleme oyunu oynandı. Bu potadan Ayşe ve Adem kurtuldu. Sevgi ve Meryem son ikiye kaldı, düelloya çıkmaya hazırlanıyor.

Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak bölümde Murat Ceylan final koltukları adına mücadelelerin başlayacağını duyurdu.

Son ikiye kalan Meryem ve Sevgi düello öncesi hislerini dile getirdi. Meryem, '' Artık ya tamam ya devam. Bunun bir telafisi yok. Tekrarı yok.'' diye konuştu.

Sevgi ise, ''Mücadele edebilmeyi daha iyi başaran burada kalacak.'' cümlelerini kullandı.

SURVİVOR'DA SEVGİ Mİ, MERYEM Mİ ELENDİ?

Survivor'da Sevgi'nin mi yoksa Meryem'in mi eleneceği 5 Haziran 2025 Cuma akşamı belli olacak.

Bu akşam düellonun ilk etabı oynandı. Son ikiye kalan isimler Meryem ve Sevgi final düellosunda kozlarını paylaşacak. Öte yandan Adem ve Ayşe potadan kurtulan isim oldu.