4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri bayramdan önce yatabilir!

Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesinde yeniden gündeme geldi. Yılda iki kez bayram öncesi yatırılan bayram ikramiyeleri, emeklilere maddi olarak rahatlama sağlarken 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih merak konusu oldu.

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara yatan emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyeleri üç gün önceden hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı’nda ise ikramiyeler tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak.

4A 4B 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı öncesinde gözler emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda üç gün önceden emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Buna göre, ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde, 1-5 Haziran haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. İkramiyelerin ödeme takvimi ise bayram öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılında yüzde 33 oranında zamlanarak 4 bin lira seviyesine çekildi. Bu kapsamda Kurban Bayramı’nda emeklilerin hesabına 4 bin lira ikramiye yatırılacak.

16 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı emeklileri ile şampiyon sporcular, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi yararlanabiliyor. Yeni hak elde edenler ile birlikte 2025 Kurban Bayramı’nda yaklaşık 16 milyon kişinin bu ikramiyeden yararlanması öngörülüyor.