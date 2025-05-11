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Resmi tatil sandığınız gün hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz! 19 Mayıs üniversiteler tatil mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Resmi tatil sandığınız gün hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz! 19 Mayıs üniversiteler tatil mi?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken üniversitelerin tatil olup olmadığı gündeme geldi. 19 Mayıs Pazartesi günü ilk ve ortaöğretim kurumları bir günlük resmi tatil olurken bazı üniversiteler faaliyetlerine devam edecek.

19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve akademik personel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda üniversitelerin kapalı olma durumunu sorgulamaya başladı. Bu tarihte bazı üniversiteler bir günlük resmi tatil olurken bazıları çalışmalarına devam edecek.

19 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanacak. Bu tarihte; kamu kurumları, devlet okulları ve birçok özel kuruluş kapalı olacak. Devlet ve özel üniversiteler de genel olarak tatil yapacak. Ancak bazı üniversiteler, rektörlük tarafından alınan kararlar doğrultusunda 19 Mayıs’ta kısmi eğitim faaliyetlerine devam edebilecek.

Resmi tatil sandığınız gün hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz! 19 Mayıs üniversiteler tatil mi? - 1. Resim

19 MAYIS TATİLİ HER ÜNİVERSİTE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL!

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda üniversiteler bir günlük resmi tatil yapacak. Ancak rektörlük tarafından alınan kararlar doğrultusunda bazı üniversitelerde laboratuvar çalışmaları veya özel proje etkinlikleri devam edebilir.

19 MAYIS’TA DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü tüm yurtta bir günlük resmi tatil olacak. Bu tarihte tüm okullar, devlet üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verilecek.

Resmi tatil sandığınız gün hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz! 19 Mayıs üniversiteler tatil mi? - 2. Resim

19 MAYIS ÖZEL ÜNİVERSİTELER KAPALI MI?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğundan bu özel günde tüm devlet ve özel üniversiteler bir günlük resmi tatil olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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