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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ikinci gününde Kemer-Kaş etabıyla devam edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu&#039;na ikinci gününde Kemer-Kaş etabıyla devam edilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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2024 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, hangi etapta, kaç km araştırılıyor.

14 ülkeden 25 takım 172 sporcunun katıldığı 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün (21 Nisan) Antalya'da başladı. 

2024 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tarihi, etapları merak ediliyor. 

Bugün (22 Nisan), bisiklet turun ikinci ve en uzun etabı 190,6 kilometre Kemer - Kaş etabıyla devam edecek. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ikinci gününde Kemer-Kaş etabıyla devam edilecek - 1. Resim

21 Nisan tarihinde 134. 7 kilometrelik ilk tur olan Antalya- Antalya etabını Dsm-Fırmenıch Postnl Takımından Fabio Jakobsen kazandı.

Antalya'da başlayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. 

Dünyanın tek kıtalar arası bisiklet turunda sporcular, 8 güne 1188 kilometre yol kat etmiş olacak. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ikinci gününde Kemer-Kaş etabıyla devam edilecek - 2. Resim

Geçen yıl gerçekleşen turu 30 saat 10 dakika 14 saniyede tamamlayan Astana takımından Kazak bisikletçi Alexey Lutsenko turkuaz mayoyu almıştı. 

Genel klasman liderine turkuaz mayo veriliyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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