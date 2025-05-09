9 Mayıs Cuma akşamı televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8

9 Mayıs 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor. İzleyiciler bu akşam haftanın en iddialı yapımları arasında zorlu bir tercih yapacak. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar 20.00'da ekranlara gelecek.

Bugün televizyonda ne var? sorusu izleyiciler arasında en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bu akşam Türkiye'nin en çok izlenen dizi ve yarışma programları izleyicisiyle buluşacak.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?

9 Mayıs 2025 Cuma günü TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler'in yeni bölümü ekrana gelecek. ATV'de 20.00'da Sustalı Ceylan yine aynı saatlerde Show TV'de Kızılcık Şerbeti yayınlanacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Uzak Şehir

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul

00:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:15 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:30 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

23:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

02:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

04:00 Sefirin Kızı

06:00 Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

00:20 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panaroma

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri

22:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23:45 Orta Sayfa

01:30 Hudutsuz Sevda

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret