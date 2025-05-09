9 Mayıs Cuma akşamı televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8
9 Mayıs 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor. İzleyiciler bu akşam haftanın en iddialı yapımları arasında zorlu bir tercih yapacak. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar 20.00'da ekranlara gelecek.
Bugün televizyonda ne var? sorusu izleyiciler arasında en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bu akşam Türkiye'nin en çok izlenen dizi ve yarışma programları izleyicisiyle buluşacak.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?
9 Mayıs 2025 Cuma günü TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler'in yeni bölümü ekrana gelecek. ATV'de 20.00'da Sustalı Ceylan yine aynı saatlerde Show TV'de Kızılcık Şerbeti yayınlanacaktır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Zamanlar İstanbul
00:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:15 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
23:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
02:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
04:00 Sefirin Kızı
06:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panaroma
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri
22:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
23:45 Orta Sayfa
01:30 Hudutsuz Sevda
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret