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YouTuber Ruhi Çenet'in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YouTuber Ruhi Çenet&#039;in hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube'ta 9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet'in hesabının çalındığı öğrenildi. Ardından Ruhi Çenet kimdir, mesleği ve evli olup olmadığı araştırılıyor.

Türk YouTuber olan Ruhi Çenet, sabah saatlerinde kanalının hacklendiğini duyurdu. 

8.5 milyon takipçisi olan ünlü YouTuberın kanalı kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirildi ve kanalın adı Ripple olarak değiştirildi. 9 milyona yakın abonesi olan YouTuber Ruhi Çenet'in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Ruhi Çenet'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. 

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 yılında Aydın'da doğdu. 

2007 yılında üniversite eğitimi için Hindistan'a gitti ve eğitimini 2011 yılında tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 

19 Eylül 2012 yılından beri YouTube üzerinden içerik üretiyor. Kendisini bağımsız bir belgesel yapımcısı olarak tanıtan Çenet, dünyanın farklı coğrafyalarında, gidilmemiş yerlere gitmek, eşsiz yerlerin veya insanların yaşamlarını araştırdığını söylüyor. 9 milyona yakın abonesi olan YouTuber Ruhi Çenet'in hayatı ve biyografisi - 2. Resim

Çenet'in videoları bilgilendirici ve eğitici olmasının yanı sıra ürkütücü ve paranormal olayları da içeriyor.

2019 yılının Ağustos ayında Cansu Gizem Çenet ile evlendi. Çiftin bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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