A Milliler EURO 2024’te F Grubu’nda yer alacak! İşte grup maçları ve gruptan çıkma oranı

EURO 2024'te düdük çalacak hakemler maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak

EURO 2024'te düdük çalacak hakemler maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak

EURO 2024'te yer alan 19 hakemden biri Türk olacak

EURO 2024'te yer alan 19 hakemden biri Türk olacak

Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı hesaplandı. EURO 2024 turnuvasında F Grubu'nda yer alan Türkiye'nin gruptan çıkma tahminleri gelmeye başladı. Peki, Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı yüzde kaç? Türkiye EURO 2024 kazanabilir mi? İşte olasılıklar...

A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek. Gözler ise grup maçlarına çevrildi. A Milli Takımımızın EURO 2024'te gruptan çıkma oranı hesaplandı. Türkiye hangi gruba düştü? EURO 2024 e kaç takım katılacak?

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR MI?

EURO 2024’te A Milli Takımımız, Almanya’da düzenlenecek turnuvada F Grubu’nda yer alacak, Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşılaşacak.

Turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16’ya adını yazdıracak.

F grubunda maçlar şöyle şekillenecek;

18 Haziran saat 19.00'da A Milli Takım, Gürcistan ile ilk grup maçına çıkacak.

Portekiz ile ikinci maç da saat 19.00’da başlayacak.

Çekya ile son grup maçı ise saat 22.00’de başlayacak.

TÜRKİYE'NİN EUROP 2024 GRUPTAN ÇIKMA ORANLARI

NtvSpor'da yer alan habere göre, Gürcistan 13.30 oy oranı ile gruptan lider çıkmasına en az şans tanınan takım oldu.

Çekya'nın lider çıkma oranı 5.70 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin lider çıkma oranı ise 4.18 oldu.

Portekiz2in lider çıkma oranı 1.30 oldu ve lider olarak favori gösterildi.

F Grubu’nda Portekiz ve Türkiye, favori gösterildi. İki takımın grubu ilk 2 sırada bitirmesine 1.92 oran verildi.

EURO 2024 E KAÇ TAKIM KATILACAK?

16.000 gönüllü büyük bir futbol şölenine katkı sağlayacak. 10 stadyum 10 stadyumda 51 Avrupa Şampiyonası maçı oynanacak. 24 takım katılıyor.

EURO 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçının ilk düdüğü 14 Haziran 2024’te FC Bayern München’in Münih’deki stadyumunda beklenen 67.000 taraftarın önünde çalınacak.