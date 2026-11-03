A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101'e bu hafta neler geliyor?

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026 Perşembe günü satışa çıkacak ürünlerle birlikte yayımlandı. Aldın Aldın kampanyasında televizyon, beyaz eşya, motosiklet, koltuk ve halı yıkama makinesi, mutfak gereçleri, oyuncak ve ev tekstili ürünleri yer alıyor. İşte, 5 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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A101, 5 Kasım Perşembe günü mağazalarında satışa sunacağı aktüel ürünlerin listesini açıkladı. Bu haftanın kataloğunda 3.299 TL fiyatıyla Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi, 29.999 TL'ye Onvo 65 inç QLED televizyon ve 5.999 TL'ye katlanır yataklı koltuk bulunuyor. Volta motosiklet modellerinden küçük ev aletlerine, porselen yemek takımlarından çocuk oyuncaklarına kadar pek çok ürün farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101e bu hafta neler geliyor?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 KASIM 2026

65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL

Bluetooth Kulaklık 999 TL

55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL

LED Ampul 8 W 79,50 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101e bu hafta neler geliyor?

Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TL

Duvar Tipi Isıtıcı 1.999 TL

Dekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 1.199 TL

Saç Düzleştirici Fırça 899 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.199 TL

Su Isıtıcı 999 TL

Cyclone Süpürge 4.999 TL

Izgara ve Tost Makinesi 999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101e bu hafta neler geliyor?

VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL

RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 469 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101e bu hafta neler geliyor?

8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 9.299 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101e bu hafta neler geliyor?

18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.999 TL

Orta Boy Çelik Çaydanlık 1.199 TL

2 Kişilik Porselen Fincan Takımı 299 TL

20 cm Çelik Derin Tencere 699 TL

Kayık Tabak 2'li 479 TL

24 cm Çelik Basık Tencere 799 TL

Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL

Desenli Cam Sunumluk 229 TL

4 Parça Maşa Seti 219 TL

Pipetli Çelik Termos 689 TL

Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 299 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101e bu hafta neler geliyor?

Oyuncak Barbie Balerin Bebek 349 TL

Kabartmalı 3D Sticker 59,50 TL

Kilitli Hatıra Defteri+Sulu Jel Kalem Seti 179,50 TL

Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL

Lisanslı Kırlent 199 TL

Lisanslı Çocuk Ev Botu 279 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101e bu hafta neler geliyor?

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.999 TL

80*150 cm Pamuklu Desenli Halı 549 TL

Çift Kişilik Alez 729 TL

Tek Kişilik Alez 579 TL

Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 69,50 TL

Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 79,50 TL

Çift Kişilik Yorgan 599 TL

Tek Kişilik Yorgan 499 TL

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