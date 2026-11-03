A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026! A101'e bu hafta neler geliyor?
A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2026 Perşembe günü satışa çıkacak ürünlerle birlikte yayımlandı. Aldın Aldın kampanyasında televizyon, beyaz eşya, motosiklet, koltuk ve halı yıkama makinesi, mutfak gereçleri, oyuncak ve ev tekstili ürünleri yer alıyor. İşte, 5 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
A101, 5 Kasım Perşembe günü mağazalarında satışa sunacağı aktüel ürünlerin listesini açıkladı. Bu haftanın kataloğunda 3.299 TL fiyatıyla Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi, 29.999 TL'ye Onvo 65 inç QLED televizyon ve 5.999 TL'ye katlanır yataklı koltuk bulunuyor. Volta motosiklet modellerinden küçük ev aletlerine, porselen yemek takımlarından çocuk oyuncaklarına kadar pek çok ürün farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 KASIM 2026
65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL
Bluetooth Kulaklık 999 TL
55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL
LED Ampul 8 W 79,50 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL
Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TL
Duvar Tipi Isıtıcı 1.999 TL
Dekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici 1.199 TL
Saç Düzleştirici Fırça 899 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.199 TL
Su Isıtıcı 999 TL
Cyclone Süpürge 4.999 TL
Izgara ve Tost Makinesi 999 TL
VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL
RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 469 TL
8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 9.299 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.999 TL
Orta Boy Çelik Çaydanlık 1.199 TL
2 Kişilik Porselen Fincan Takımı 299 TL
20 cm Çelik Derin Tencere 699 TL
Kayık Tabak 2'li 479 TL
24 cm Çelik Basık Tencere 799 TL
Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL
Desenli Cam Sunumluk 229 TL
4 Parça Maşa Seti 219 TL
Pipetli Çelik Termos 689 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 299 TL
Oyuncak Barbie Balerin Bebek 349 TL
Kabartmalı 3D Sticker 59,50 TL
Kilitli Hatıra Defteri+Sulu Jel Kalem Seti 179,50 TL
Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL
Lisanslı Kırlent 199 TL
Lisanslı Çocuk Ev Botu 279 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.999 TL
80*150 cm Pamuklu Desenli Halı 549 TL
Çift Kişilik Alez 729 TL
Tek Kişilik Alez 579 TL
Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 69,50 TL
Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 79,50 TL
Çift Kişilik Yorgan 599 TL
Tek Kişilik Yorgan 499 TL