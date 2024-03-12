ABD enflasyon verisi şubatta aylık 0,4 arttı, yıllık yüzde 3,2 arttı

Şubat ayı ABD enflasyonu yüzde kaç oldu, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. ABD enflasyon verisi açıklandı. Peki, 2024 Şubat ABD TÜFE kaç? İşte detaylar. .

ABD'de Şubat ayında tüketici fiyat endeksi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de Şubat ayında tüketici fiyat endeksi belli oldu. ABD şubat ayı enflasyonu kaç oldu, ne kadar?

ŞUBAT ABD ENFLASYON VERİLERİ

ABD'de şubat ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Beklenti Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,1; aylık bazda da yüzde 0,3 oranında gelmesi yönündeydi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,8 yukarı geldi.

Enerji fiyatları ise aylık yüzde 2,3 artarken, yıllık yüzde 1,9 düştü; Gıda fiyatları aylık değişmezken, yıllık yüzde 2,2 arttı.

Şubat ayında reel ortalama haftalık kazançlar değişim göstermedi.

ABD'de şubat ayı enflasyonunun aylık bazda beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi Fed'in faiz adımlarında belirleyici unsur olacak.

ABD VERİSİ SONRASI ALTIN, DOLAR, FİYATI

ABD enflasyonu açıklandı, altın ise düşüşe geçti. ABD enflasyonu sonrası piyasalarda rakamlar;

Dolar: 32.04 TL.

Euro: 35.04

Gram altın: 2.238

Çeyrek altın: 4035