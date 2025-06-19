ABD İran’a saldıracak mı? Trump’tan şok sözler!

İsrail ile İran arasındaki gerilim tüm bölgeyi etkilerken Orta Doğu’da yaşanan olaylara tansiyona destek veren ABD basınında yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Başkan Trump’ın İran saldırısına yönelik sözleri ise dikkat çekti.

Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İsrail ile İran arasında patlak veren ve bölgesel güvenliği tehdit eden çatışmaların 7. gününde ABD’nin tutumu dikkat çekti. Başkan Donald Trump’ın açıklamaları uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Trump’ın İran’a yönelik saldırı planlarını onayladığına dair iddialar, “ABD İran’a saldıracak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

ABD İRAN’A SALDIRACAK MI?

Wall Street Journal’da yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin İran’a saldırı planlarını masaya yatırdığı öne sürüldü. Kaynaklara göre, ABD’nin saldırı planını gizlice onayladığını, ancak Tahran’ın nükleer programından vazgeçip geçmeyeceğini görmek için nihai emrin şimdilik ertelendiğini aktardı.

Trump’ın saldırı planını kabul ettiği fakat İran’ın atacağı adımları bekleyerek bir “stratejik sabır” politikası izlediği belirtiliyor. İran’ın nükleer programında ısrarcı olması halinde ABD’nin operasyon düğmesine basabileceği iddialar arasında yer alıyor.

ABD SAVAŞA KATILDI MI?

İsrail-İran arasındaki çatışmaların 7. gününe girilirken, İsrail’in İran’ın Arak kentindeki nükleer tesisi vurmasıyla bölgedeki gerilim daha da tırmandı. İran ise misilleme olarak İsrail’in borsa binası ve istihbarat noktalarını hedef aldı. Özellikle güneydeki bir hastane yakınına düşen füze saldırısı, dünyada tepkilere neden oldu.

ABD tarafında ise resmi bir askeri katılım henüz açıklanmadı. Ancak Başkan Trump, İsrail’e mühimmat desteği verildiğini açıkça dile getirdi. Bu destek, ABD’nin tarafsız kalmadığı yönünde yorumlandı. Pentagon’un bölgedeki askeri hareketliliği yakından izlediği ve olası bir müttefik desteği için hazırlık yaptığı da kulis bilgileri arasında yer alıyor.