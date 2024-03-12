ABD verileri sonrası altın fiyatları düştü ons altın 2 bin 161 dolara kadar geriledi
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Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelerine çıkarken ABD ekonomisinden gelen verilerin ardından düştü. Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. Altın fiyatları enflasyon verisi sonrası dalgalandı. Peki, ABD enflasyon verileri sonrasında ons altın ve gram altında görünüm nasıl oldu? Enflasyon verileri sonrası ons altın ne kadar oldu? İşte detaylar.
Altın fiyatları açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası düştü. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri, şubat ayı yılın ikinci TÜFE kararı geldi. ABD şubat ayı enflasyon verisi sonrası güncel altın fiyatları.
ABD ENFLASYON VERİLERİ SONRASI ALTIN FİYATLARI
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şubat ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olması yönündeydi.
ABD enflasyonu açıklandı, altın düşüşe geçti. Veri sonrasında ons altın 2 bin 161 dolara kadar geriledi.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Güncel altın fiyatları şöyle seyrediyor.
Gram Altın - 2.239 TL
Çeyrek Altın - 4.040 TL
Yarım Altın - 8.056 TL
Tam Altın - 15.720 TL
Cumhuriyet Altını - 16.402 TL
Ata Altın - 16.299 TL
Ons Altın - 2.161 TL
Has Altın - 2.228 TL
22 Ayar Bilezik - 2.310 TL
Gremse Altın - 39.422 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi