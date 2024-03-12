ABD verileri sonrası altın fiyatları düştü ons altın 2 bin 161 dolara kadar geriledi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 16:01 - Güncelleme: 12 Mart 2024 16:17 - Güncelleme:

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Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelerine çıkarken ABD ekonomisinden gelen verilerin ardından düştü. Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. Altın fiyatları enflasyon verisi sonrası dalgalandı. Peki, ABD enflasyon verileri sonrasında ons altın ve gram altında görünüm nasıl oldu? Enflasyon verileri sonrası ons altın ne kadar oldu? İşte detaylar.