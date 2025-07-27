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Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor'a transfer oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor&#039;a transfer oldu
Abdülkadir Ömür, Antalyaspor, Rizespor, Hull City, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Abdülkadir Ömür, orta saha mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Hull City'den Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır. 2025-2026 sezonunda ise Antalyaspor ile renklerini bağlayan Abdülkadir Ömür, takımın orta saha gücünü önemli ölçüde arttıracağı düşünülüyor. Peki, Abdülkadir Ömür kimdir? İşte detaylar...

Abdülkadir Ömür'ün Antalyaspor'a transfer olmasıyla takımın hücum hattına yeni bir boyut kazandırabileceği düşünülüyor. Henüz 26 yaşında olan milli futbolcu EFL Championship takımlarından Hull City'de forma giymiştir.

Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor'a transfer oldu - 1. Resim

Abdülkadir Ömür, 10 Şubat 2025'te 2024-25 sezonununda Türkiye Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralık olarak transfer olmuştu. Şu an ise Antalyaspor ile renklerini bağlayan Ömür arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Özellikle Abdülkadir Ömür kimdir? sorusu merak konusu oldu.

Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor'a transfer oldu - 2. Resim

ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

Abdülkadir Ömür, 25 Haziran 1999 yılında Trabzon'da doğdu. Orta saha mevkiinde oynayan Türk millî futbolcu Ömür, 2025-2026 sezonu itibarıyla Antalyaspor'a transfer oldu.

Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor'a transfer oldu - 3. Resim

Futbola ilk olarak okul takımlarında oynayarak başlayan Ömür, hocalarını dikkatini çekmeyi başardı. 2011'de filiz lisans çıkartıldı. 2012-13 sezonunda U-14 takımı ile Türkiye finallerine kaldı ve dördüncülük yaşadı. 2014-15 sezonunda U-16 ile Türkiye şampiyonu oldu.

Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor'a transfer oldu - 4. Resim

20 Temmuz 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 12 Ocak 2016 tarihinde Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil edildi.

Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor'a transfer oldu - 5. Resim

 5 Ekim 2016'da The Guardian tarafından yayınlanan '99 doğumlu 60 yetenek listesinde Türkiye'den yer alan tek futbolcu oldu. İlk Süper Lig maçına ise 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta çıktı. 

Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor'a transfer oldu - 6. Resim

2017-18 sezonunda A takımına yükseldi. Yetenekleriyle isminde söz ettiren Abdülkadir Ömür, Bayern Münih ve Atletico Madrid ile anıldı. İlk Süper Lig golünü 15 Ekim 2017'de Akhisar Belediyespor'a 6-1 yenildikleri maçta attı. 

Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür Antalyaspor'a transfer oldu - 7. Resim

2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile 38 resmi maça çıktı. 29 maçta direkt ilk 11 de başladı ve sezon boyunca toplam 7 gol, 3 asist ile katkı sağladı. Sezonu 81 puan ile 1. sırada tamamlayıp Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna ulaştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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