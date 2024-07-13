Adıyaman'da kaldığı konteynerde ölü bulunan müzisyen Hasan Yaşar, 35 yaşındaydı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Adıyaman'da yaşanan üzücü olayın ardından konteynerde ölü bulunan müzisyenin kim olduğu merak edildi. Yeni Mahallesi'nde K-12 Konteyner Kentte yalnız yaşadığı bilinen Hasan Yaşar'ın neden öldüğü henüz bilinmiyor.
Düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Yaşar, Adıyaman'da kaldığı konteynerde ölü bulunurken neden öldüğü ve kaç yaşında olduğu merak edildi.
ADIYAMAN'DA KONTEYNERDE ÖLÜ BULUNAN MÜZİSYEN KİM?
Çeşitli etkinliklerde ve düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Hasan Yaşar, 35 yaşındaydı.
Yeni Mahallesi'nde K-12 Konteyner Kentte yalnız yaşayan isimden haber alınmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri incelemelerde bulunurken evin içerisinde ölü bulundu.
Yapılan incelemeler sonucu Hasan Yaşar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi