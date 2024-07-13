Adıyaman'da kaldığı konteynerde ölü bulunan müzisyen Hasan Yaşar, 35 yaşındaydı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2024 16:27 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme:

Adıyaman, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün Adıyaman'da yaşanan üzücü olayın ardından konteynerde ölü bulunan müzisyenin kim olduğu merak edildi. Yeni Mahallesi'nde K-12 Konteyner Kentte yalnız yaşadığı bilinen Hasan Yaşar'ın neden öldüğü henüz bilinmiyor.