AFAD son depremler listesine göre Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından Antalya'da az önce deprem mi oldu araştırılırken büyüklüğü merak edildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son verilerini kontrol ediyor.

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının paylaştığı veriye göre Antalya'da 10.14'te 3.3 büyüklüğünde deprem olurken sarsıntıyı hissedenler kaç şiddetinde olduğunu araştırdı.

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

24 Temmuz günü Antalya'da 3.3 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. AFAD son depremler listesine göre derinliği ve saati şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 24 TEMMUZ

Bugün Akdeniz'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı Antalya'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı 3.4 büyüklüğünde Akdeniz'de oldu.

Çanakkale, Tokat, Muş, Bartın, Samsun gibi illerimizde olan depremlerin bilgilerine Rasathanesi verileri aracılığıyla anlık olarak erişebiliyoruz.