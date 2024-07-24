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AFAD son depremler listesine göre Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD son depremler listesine göre Antalya&#039;da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya, Deprem, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından Antalya'da az önce deprem mi oldu araştırılırken büyüklüğü merak edildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son verilerini kontrol ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının paylaştığı veriye göre Antalya'da 10.14'te 3.3 büyüklüğünde deprem olurken sarsıntıyı hissedenler kaç şiddetinde olduğunu araştırdı.

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

24 Temmuz günü Antalya'da 3.3 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. AFAD son depremler listesine göre derinliği ve saati şöyle:

AFAD son depremler listesine göre Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 24 TEMMUZ

Bugün Akdeniz'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı Antalya'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı 3.4 büyüklüğünde Akdeniz'de oldu.

Çanakkale, Tokat, Muş, Bartın, Samsun gibi illerimizde olan depremlerin bilgilerine Rasathanesi verileri aracılığıyla anlık olarak erişebiliyoruz.

AFAD son depremler listesine göre Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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