AFAD son depremler listesine göre Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından Antalya'da az önce deprem mi oldu araştırılırken büyüklüğü merak edildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son verilerini kontrol ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının paylaştığı veriye göre Antalya'da 10.14'te 3.3 büyüklüğünde deprem olurken sarsıntıyı hissedenler kaç şiddetinde olduğunu araştırdı.
ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
24 Temmuz günü Antalya'da 3.3 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. AFAD son depremler listesine göre derinliği ve saati şöyle:
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 24 TEMMUZ
Bugün Akdeniz'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı Antalya'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı 3.4 büyüklüğünde Akdeniz'de oldu.
Çanakkale, Tokat, Muş, Bartın, Samsun gibi illerimizde olan depremlerin bilgilerine Rasathanesi verileri aracılığıyla anlık olarak erişebiliyoruz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi