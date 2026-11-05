Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Afyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Afyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Başlık ResmiAfyon ve Adana’da deprem mi oldu

Afyonkarahisar ve Adana'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü gece saatlerinde meydana gelen depremler vatandaşlarda endişeye neden oldu. ''Afyon ve Adana’da deprem mi oldu?'' merak edilirken Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 03.41'de 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Afyon ve Adana’da deprem mi oldu sorusu gündeme gelirken AFAD tarafından paylaşılan verilerde her iki depremin merkez üssü, büyüklüğü ve yerin kaç kilometre altında gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntıların ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Afyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Başlık ResmiAfyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFYON VE ADANA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde meydana gelen deprem, AFAD'ın yayımladığı verilerle kayıtlara geçti. Deprem Dairesi Başkanlığının açıklamasına göre 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 03.23.17'de Dinar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. AFAD verilerinde depremin merkez üssünün Dinar olduğu, yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Afyonkarahisar'daki sarsıntıdan yaklaşık 18 dakika sonra bu kez Adana'nın Kozan ilçesinde deprem kaydedildi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 5 Kasım 2026 saat 03.41.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Depremin yerin 10,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Afyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Başlık ResmiAfyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

TarihSaatEnlem (N)Boylam (E)Derinlik (km)BüyüklükYer
MDMLMw
2026.11.0507:48:0038.464037.88486.8-.-2.4-.-SAKALIUZUN-AKCADAG (MALATYA)
2026.11.0507:08:3837.549035.60757.8-.-1.8-.-AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.0507:02:1738.403038.495513.8-.-1.2-.-KARATEPE-(MALATYA)
2026.11.0506:48:2437.494835.58983.2-.-1.1-.-ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
2026.11.0506:25:3238.329037.81559.4-.-1.4-.-KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
2026.11.0505:53:3837.619535.639210.5-.-1.5-.-KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)
2026.11.0505:29:4339.208827.81426.1-.-2.3-.-ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)
2026.11.0505:19:2039.216827.80055.1-.-2.8-.-KARACAKAS-SOMA (MANISA)
2026.11.0505:01:5739.216327.80907.2-.-3.02.8KARACAKAS-SOMA (MANISA)
2026.11.0504:56:2537.546235.608811.5-.-1.4-.-AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.0504:41:1938.782337.26285.0-.-2.2-.-CAMLICA-GURUN (SIVAS)
2026.11.0504:37:4938.621543.41781.1-.-2.3-.-ASIT-(VAN)
2026.11.0504:34:4737.541735.61357.5-.-3.23.1AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.0504:25:0037.500335.621211.2-.-1.8-.-POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA)
2026.11.0504:24:4636.652825.71552.0-.-2.2-.-EGE DENIZI
2026.11.0504:03:5837.543235.62927.1-.-1.9-.-AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.0504:00:4137.481235.645212.8-.-2.3-.-POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA)
2026.11.0503:41:5137.536735.62535.5-.-3.93.8AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.0503:23:1637.998030.07286.0-.-4.03.9GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2026.11.0502:50:4338.645244.57005.0-.-2.3-.-TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2026.11.0502:32:2840.799031.51835.4-.-1.6-.-KIZILAGIL-(BOLU)
2026.11.0502:21:2038.448228.147210.1-.-1.4-.-KARAAGAC-SALIHLI (MANISA)
2026.11.0501:38:5637.880336.66907.8-.-1.9-.-DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
2026.11.0501:25:2638.550738.01128.3-.-1.3-.-IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
2026.11.0501:09:5837.691236.11585.4-.-1.9-.-ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2026.11.0500:21:4936.415534.70428.2-.-1.6-.-AKDENIZ
2026.11.0500:06:5937.710336.10285.8-.-2.0-.-AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
2026.11.0500:04:1939.265328.97058.6-.-1.2-.-KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.11.0423:56:2040.391227.408010.9-.-1.3-.-KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)
2026.11.0423:39:3138.621531.335329.4-.-1.3-.-YENIKARABAG-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2026.11.0423:31:3937.937236.37726.7-.-1.5-.-YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.11.0423:14:1538.163037.34325.0-.-1.5-.-AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.11.0423:05:5839.262028.878011.7-.-1.8-.-KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.11.0422:50:2037.144828.760513.5-.-1.6-.-TURGUT-ULA (MUGLA)
2026.11.0422:39:3434.486825.020511.8-.-2.9-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.11.0422:33:2636.350033.91887.3-.-0.9-.-BURUNUCU-SILIFKE (MERSIN)
2026.11.0422:32:0937.984027.63656.4-.-1.5-.-BASKOY-TIRE (IZMIR)
2026.11.0422:19:3235.868828.07535.7-.-2.8-.-AKDENIZ
2026.11.0421:54:5739.266028.90508.6-.-1.6-.-KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.11.0421:53:2839.250828.96878.2-.-1.7-.-YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.11.0421:47:3539.263528.95688.5-.-1.5-.-KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.11.0421:37:0738.674530.78679.1-.-1.4-.-COBANLAR (AFYONKARAHISAR)
2026.11.0421:20:3037.864229.353812.2-.-1.5-.-KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
2026.11.0421:18:0840.611833.92475.0-.-2.4-.-KIRLIAKCA-YAPRAKLI (CANKIRI)
2026.11.0421:13:5239.868341.76534.0-.-1.4-.-TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
2026.11.0420:13:2439.175228.975716.2-.-2.2-.-NASA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.11.0419:05:0538.128038.56206.4-.-1.7-.-ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.11.0418:46:1234.705226.13401.6-.-2.1-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.11.0418:04:4238.214837.27954.8-.-1.7-.-CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.11.0417:52:3036.682025.72077.5-.-2.1-.-EGE DENIZI
2026.11.0417:47:2036.673029.26956.9-.-2.2-.-YAKACIK-FETHIYE (MUGLA)
2026.11.0417:39:5837.900036.168315.5-.-1.3-.-EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.11.0417:15:0739.311526.075715.8-.-1.8-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.11.0417:14:0239.687244.37538.2-.-2.1-.-YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR)
2026.11.0417:11:2739.286725.72833.2-.-1.7-.-EGE DENIZI
2026.11.0415:22:3736.843326.96605.4-.-2.2-.-ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
2026.11.0414:49:5538.435327.855222.3-.-1.6-.-SIVRICE-TURGUTLU (MANISA)
2026.11.0414:46:2538.467027.819013.8-.-2.2-.-CIKRIKCI-TURGUTLU (MANISA)
2026.11.0414:42:4938.132538.37436.1-.-1.9-.-SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2026.11.0411:32:4340.444529.08556.5-.-2.2-.-GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2026.11.0410:20:2037.538326.89355.0-.-2.0-.-EGE DENIZI
2026.11.0409:36:0540.665528.27074.4-.-1.8-.-MARMARA DENIZI
2026.11.0408:26:1339.163828.114519.9-.-1.2-.-ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.11.0408:00:5636.215730.520515.1-.-1.9-.-MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2026.11.0407:33:4338.160837.22604.5-.-1.8-.-TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.11.0407:21:2435.628027.49632.0-.-3.13.1AKDENIZ
2026.11.0407:11:3238.383537.444022.0-.-1.4-.-YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.11.0406:20:5138.737028.84925.4-.-2.2-.-SELENDI (MANISA)
2026.11.0404:33:5838.089737.80635.0-.-2.0-.-FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.11.0404:24:5336.057729.218563.2-.-2.1-.-AKDENIZ
2026.11.0404:11:1436.085330.63301.4-.-1.6-.-AKDENIZ
2026.11.0402:53:4738.511344.39305.0-.-2.3-.-TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2026.11.0402:07:0337.611535.83775.4-.-1.6-.-DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2026.11.0402:03:0937.784329.655014.8-.-1.2-.-SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)
2026.11.0401:50:2140.805531.656710.4-.-1.4-.-CUKUROREN (BOLU)
2026.11.0401:46:2139.197228.116310.1-.-1.5-.-KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.11.0400:54:1740.898228.778316.6-.-1.4-.-AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2026.11.0400:35:0540.889328.777313.5-.-2.0-.-AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2026.11.0400:34:0037.615730.08238.6-.-1.6-.-YARIKOY (BURDUR)
2026.11.0400:29:0740.880228.773513.3-.-1.7-.-AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2026.11.0400:26:0840.865328.77684.8-.-1.4-.-AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikİpucuBüyüklükYer
05-11-2026 08:35:4636.18329.304520,49ML1.8Akdeniz - [10.33 km] Kaş (Antalya)
05-11-2026 08:08:4439.401340.64157ML1.2Çat (Erzurum)
05-11-2026 08:01:1236.495741.720221.4ML2.4Sincar, Ninova (Irak) - [67.41 km] Nusaybin (Mardin)
05-11-2026 07:48:0138.460237.89855,81ML2.1Akçadağ (Malatya)
05-11-2026 07:45:5937.555735.64187.01ML1.4Kozan (Adana)
05-11-2026 07:45:1337.645826.93477ML1.5Ege Denizi - [21.73 km] Söke (Aydın)
05-11-2026 07:27:1337.228328.04437ML1.1Yatağan (Muğla)
05-11-2026 07:08:3837.558235.63976,97ML1.9Kozan (Adana)
05-11-2026 07:03:2941.421743.20776.27ML1.4Aspindza, Samtskhe-Cavakheti (Gürcistan) - [12.31 km] Çıldır (Ardahan)
05-11-2026 07:02:1738.327238.587812,61ML1.3Battalgazi (Malatya)
05-11-2026 06:48:2537.564235.6247ML1.2Kozan (Adana)
05-11-2026 06:34:4037.08428.14357.02ML1.1Menteşe (Muğla)
05-11-2026 06:25:3238.299837.81337ML1.3Akçadağ (Malatya)
05-11-2026 05:59:3437.579335.61057.01ML1.2Kozan (Adana)
05-11-2026 05:53:4037.564835.62476,82ML1.4Kozan (Adana)
05-11-2026 05:38:5239.212227.8086,99ML1.3Kırkağaç (Manisa)
05-11-2026 05:32:0239.079528.19257.02ML1.2Gördes (Manisa)
05-11-2026 05:29:4339.213327.8189,25ML2.3Kırkağaç (Manisa)
05-11-2026 05:25:0738.476539.50056ML1.0Maden (Elazığ)
05-11-2026 05:19:2039.218727.790211.37ML2.7Soma (Manisa)
İLGİLİ HABERLER
Osmaniye
GÜNDEM
Osmaniye'de deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla
GÜNDEM
Muğla'da şiddetli deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Deprem vurdu, yerinden kopardı! Karadeniz
YAŞAM
Deprem vurdu, yerinden kopardı! Karadeniz'de tehlike geçmedi, Osman Bektaş’tan kritik uyarı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.