Afyonkarahisar ve Adana'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü gece saatlerinde meydana gelen depremler vatandaşlarda endişeye neden oldu. ''Afyon ve Adana’da deprem mi oldu?'' merak edilirken Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 03.41'de 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

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Afyon ve Adana’da deprem mi oldu sorusu gündeme gelirken AFAD tarafından paylaşılan verilerde her iki depremin merkez üssü, büyüklüğü ve yerin kaç kilometre altında gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntıların ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Afyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFYON VE ADANA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde meydana gelen deprem, AFAD'ın yayımladığı verilerle kayıtlara geçti. Deprem Dairesi Başkanlığının açıklamasına göre 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 03.23.17'de Dinar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. AFAD verilerinde depremin merkez üssünün Dinar olduğu, yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Afyonkarahisar'daki sarsıntıdan yaklaşık 18 dakika sonra bu kez Adana'nın Kozan ilçesinde deprem kaydedildi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 5 Kasım 2026 saat 03.41.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Depremin yerin 10,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Afyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) Büyüklük Yer MD ML Mw 2026.11.05 07:48:00 38.4640 37.8848 6.8 -.- 2.4 -.- SAKALIUZUN-AKCADAG (MALATYA) 2026.11.05 07:08:38 37.5490 35.6075 7.8 -.- 1.8 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 07:02:17 38.4030 38.4955 13.8 -.- 1.2 -.- KARATEPE-(MALATYA) 2026.11.05 06:48:24 37.4948 35.5898 3.2 -.- 1.1 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 06:25:32 38.3290 37.8155 9.4 -.- 1.4 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 2026.11.05 05:53:38 37.6195 35.6392 10.5 -.- 1.5 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 05:29:43 39.2088 27.8142 6.1 -.- 2.3 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) 2026.11.05 05:19:20 39.2168 27.8005 5.1 -.- 2.8 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) 2026.11.05 05:01:57 39.2163 27.8090 7.2 -.- 3.0 2.8 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 2026.11.05 04:56:25 37.5462 35.6088 11.5 -.- 1.4 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 04:41:19 38.7823 37.2628 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) 2026.11.05 04:37:49 38.6215 43.4178 1.1 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN) 2026.11.05 04:34:47 37.5417 35.6135 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDAM-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 04:25:00 37.5003 35.6212 11.2 -.- 1.8 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 04:24:46 36.6528 25.7155 2.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI 2026.11.05 04:03:58 37.5432 35.6292 7.1 -.- 1.9 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 04:00:41 37.4812 35.6452 12.8 -.- 2.3 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 03:41:51 37.5367 35.6253 5.5 -.- 3.9 3.8 AKDAM-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 03:23:16 37.9980 30.0728 6.0 -.- 4.0 3.9 GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) 2026.11.05 02:50:43 38.6452 44.5700 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2026.11.05 02:32:28 40.7990 31.5183 5.4 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) 2026.11.05 02:21:20 38.4482 28.1472 10.1 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-SALIHLI (MANISA) 2026.11.05 01:38:56 37.8803 36.6690 7.8 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 2026.11.05 01:25:26 38.5507 38.0112 8.3 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 2026.11.05 01:09:58 37.6912 36.1158 5.4 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 2026.11.05 00:21:49 36.4155 34.7042 8.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ 2026.11.05 00:06:59 37.7103 36.1028 5.8 -.- 2.0 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 2026.11.05 00:04:19 39.2653 28.9705 8.6 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 2026.11.04 23:56:20 40.3912 27.4080 10.9 -.- 1.3 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) 2026.11.04 23:39:31 38.6215 31.3353 29.4 -.- 1.3 -.- YENIKARABAG-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 2026.11.04 23:31:39 37.9372 36.3772 6.7 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2026.11.04 23:14:15 38.1630 37.3432 5.0 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2026.11.04 23:05:58 39.2620 28.8780 11.7 -.- 1.8 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 2026.11.04 22:50:20 37.1448 28.7605 13.5 -.- 1.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) 2026.11.04 22:39:34 34.4868 25.0205 11.8 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2026.11.04 22:33:26 36.3500 33.9188 7.3 -.- 0.9 -.- BURUNUCU-SILIFKE (MERSIN) 2026.11.04 22:32:09 37.9840 27.6365 6.4 -.- 1.5 -.- BASKOY-TIRE (IZMIR) 2026.11.04 22:19:32 35.8688 28.0753 5.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ 2026.11.04 21:54:57 39.2660 28.9050 8.6 -.- 1.6 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 2026.11.04 21:53:28 39.2508 28.9687 8.2 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2026.11.04 21:47:35 39.2635 28.9568 8.5 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 2026.11.04 21:37:07 38.6745 30.7867 9.1 -.- 1.4 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) 2026.11.04 21:20:30 37.8642 29.3538 12.2 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 2026.11.04 21:18:08 40.6118 33.9247 5.0 -.- 2.4 -.- KIRLIAKCA-YAPRAKLI (CANKIRI) 2026.11.04 21:13:52 39.8683 41.7653 4.0 -.- 1.4 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 2026.11.04 20:13:24 39.1752 28.9757 16.2 -.- 2.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) 2026.11.04 19:05:05 38.1280 38.5620 6.4 -.- 1.7 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 2026.11.04 18:46:12 34.7052 26.1340 1.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2026.11.04 18:04:42 38.2148 37.2795 4.8 -.- 1.7 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2026.11.04 17:52:30 36.6820 25.7207 7.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2026.11.04 17:47:20 36.6730 29.2695 6.9 -.- 2.2 -.- YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) 2026.11.04 17:39:58 37.9000 36.1683 15.5 -.- 1.3 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 2026.11.04 17:15:07 39.3115 26.0757 15.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2026.11.04 17:14:02 39.6872 44.3753 8.2 -.- 2.1 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) 2026.11.04 17:11:27 39.2867 25.7283 3.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI 2026.11.04 15:22:37 36.8433 26.9660 5.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 2026.11.04 14:49:55 38.4353 27.8552 22.3 -.- 1.6 -.- SIVRICE-TURGUTLU (MANISA) 2026.11.04 14:46:25 38.4670 27.8190 13.8 -.- 2.2 -.- CIKRIKCI-TURGUTLU (MANISA) 2026.11.04 14:42:49 38.1325 38.3743 6.1 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 2026.11.04 11:32:43 40.4445 29.0855 6.5 -.- 2.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 2026.11.04 10:20:20 37.5383 26.8935 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI 2026.11.04 09:36:05 40.6655 28.2707 4.4 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI 2026.11.04 08:26:13 39.1638 28.1145 19.9 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 2026.11.04 08:00:56 36.2157 30.5205 15.1 -.- 1.9 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 2026.11.04 07:33:43 38.1608 37.2260 4.5 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2026.11.04 07:21:24 35.6280 27.4963 2.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ 2026.11.04 07:11:32 38.3835 37.4440 22.0 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2026.11.04 06:20:51 38.7370 28.8492 5.4 -.- 2.2 -.- SELENDI (MANISA) 2026.11.04 04:33:58 38.0897 37.8063 5.0 -.- 2.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 2026.11.04 04:24:53 36.0577 29.2185 63.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ 2026.11.04 04:11:14 36.0853 30.6330 1.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ 2026.11.04 02:53:47 38.5113 44.3930 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2026.11.04 02:07:03 37.6115 35.8377 5.4 -.- 1.6 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 2026.11.04 02:03:09 37.7843 29.6550 14.8 -.- 1.2 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) 2026.11.04 01:50:21 40.8055 31.6567 10.4 -.- 1.4 -.- CUKUROREN (BOLU) 2026.11.04 01:46:21 39.1972 28.1163 10.1 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 2026.11.04 00:54:17 40.8982 28.7783 16.6 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2026.11.04 00:35:05 40.8893 28.7773 13.5 -.- 2.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2026.11.04 00:34:00 37.6157 30.0823 8.6 -.- 1.6 -.- YARIKOY (BURDUR) 2026.11.04 00:29:07 40.8802 28.7735 13.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2026.11.04 00:26:08 40.8653 28.7768 4.8 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik İpucu Büyüklük Yer

05-11-2026 08:35:46 36.183 29.3045 20,49 ML 1.8 Akdeniz - [10.33 km] Kaş (Antalya) 05-11-2026 08:08:44 39.4013 40.6415 7 ML 1.2 Çat (Erzurum) 05-11-2026 08:01:12 36.4957 41.7202 21.4 ML 2.4 Sincar, Ninova (Irak) - [67.41 km] Nusaybin (Mardin) 05-11-2026 07:48:01 38.4602 37.8985 5,81 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) 05-11-2026 07:45:59 37.5557 35.6418 7.01 ML 1.4 Kozan (Adana) 05-11-2026 07:45:13 37.6458 26.9347 7 ML 1.5 Ege Denizi - [21.73 km] Söke (Aydın) 05-11-2026 07:27:13 37.2283 28.0443 7 ML 1.1 Yatağan (Muğla) 05-11-2026 07:08:38 37.5582 35.6397 6,97 ML 1.9 Kozan (Adana) 05-11-2026 07:03:29 41.4217 43.2077 6.27 ML 1.4 Aspindza, Samtskhe-Cavakheti (Gürcistan) - [12.31 km] Çıldır (Ardahan) 05-11-2026 07:02:17 38.3272 38.5878 12,61 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 05-11-2026 06:48:25 37.5642 35.624 7 ML 1.2 Kozan (Adana) 05-11-2026 06:34:40 37.084 28.1435 7.02 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 05-11-2026 06:25:32 38.2998 37.8133 7 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 05-11-2026 05:59:34 37.5793 35.6105 7.01 ML 1.2 Kozan (Adana) 05-11-2026 05:53:40 37.5648 35.6247 6,82 ML 1.4 Kozan (Adana) 05-11-2026 05:38:52 39.2122 27.808 6,99 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa) 05-11-2026 05:32:02 39.0795 28.1925 7.02 ML 1.2 Gördes (Manisa) 05-11-2026 05:29:43 39.2133 27.818 9,25 ML 2.3 Kırkağaç (Manisa) 05-11-2026 05:25:07 38.4765 39.5005 6 ML 1.0 Maden (Elazığ) 05-11-2026 05:19:20 39.2187 27.7902 11.37 ML 2.7 Soma (Manisa)

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