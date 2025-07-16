MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin açıklaması beklenirken Bahçeli "Ben ahrazım" cevabını verdi. Kamuoyunca ahraz ne demek, ne anlama geliyor, ahraz kelimesinin anlamı nedir merak ediliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakıp “Ben ahrazım” demesi, kamuoyunun dikkatini bu nadir kullanılan kelimeye çevirdi. Ahraz ne demek, ahraz ne anlama geliyor?

AHRAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ahraz'' kelimesi sağır ve dilsiz olan kimse anlamına geliyor.

AHRAZ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK'ye göre “ahraz”, “dilsiz” ya da “sağır ve dilsiz kimse” anlamına gelmektedir. Günlük kullanımda nadiren yer alsa da bazı edebi ve resmi metinlerde karşılaşılabilir.

AHRAZ KELİMESİNİN KÖKENİ

“Ahraz” kelimesi Arapça kökenlidir. Türkçeye Arapçadan geçmiş ve Osmanlı döneminden itibaren çeşitli metinlerde kullanılmıştır.