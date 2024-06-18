AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 19:53 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 19:58 - Güncelleme:

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18 Haziran günü Bitlis Adilcevaz'da meydana gelen trafik kazasının ardından vatandaşlar ölü, yaralı var mı sorusunu araştırırken AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Neden öldüğü araştırılırken kazada 5 kişi de yaralandı.