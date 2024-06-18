AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
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18 Haziran günü Bitlis Adilcevaz'da meydana gelen trafik kazasının ardından vatandaşlar ölü, yaralı var mı sorusunu araştırırken AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Neden öldüğü araştırılırken kazada 5 kişi de yaralandı.
Bugün meydana gelen trafik kazası sonucunda AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti. Bitlis'te meydana gelen kazanın ardından Tacettin Karamercan öldü mü sorusu araştırıldı. Kazada son durum...
AK PARTİ AYDINLAR BELDE BAŞKANI TACETTİN KARAMERCAN ÖLDÜ MÜ?
AK Parti Belde Başkanı Tacettin Karamercan, Adilcevaz'da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Adilcevaz ilçe çıkışında olan kazada Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan da yer alırken karşı yönden gelen araç ile çarpışma yaşandı.
Kazada 5 kişi yaralanırken Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti. Otopsinin ardından beldede defnedilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi