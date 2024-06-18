Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

18 Haziran günü Bitlis Adilcevaz'da meydana gelen trafik kazasının ardından vatandaşlar ölü, yaralı var mı sorusunu araştırırken AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Neden öldüğü araştırılırken kazada 5 kişi de yaralandı.

Bugün meydana gelen trafik kazası sonucunda AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti. Bitlis'te meydana gelen kazanın ardından Tacettin Karamercan öldü mü sorusu araştırıldı. Kazada son durum...

AK PARTİ AYDINLAR BELDE BAŞKANI TACETTİN KARAMERCAN ÖLDÜ MÜ?

AK Parti Belde Başkanı Tacettin Karamercan, Adilcevaz'da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Adilcevaz ilçe çıkışında olan kazada Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan da yer alırken karşı yönden gelen araç ile çarpışma yaşandı.

AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - 1. Resim

Kazada 5 kişi yaralanırken Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti. Otopsinin ardından beldede defnedilecek.

AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ukrayna tanıttı! 'Ölümcül kamikaze' savaşın seyrini değiştirebilirMilli takım oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de 7 numaralı formayı giyiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, EURO 2024’te ilk iki sırada yer alırsa gruptan çıkacak - HaberlerTürkiye, EURO 2024’te ilk iki sırada yer alırsa gruptan çıkacakEURO 2024’te grupların ilk iki sırasında olan 12 takım ve üçüncü sırada olanların en iyi 4 takımı çıkacak - HaberlerEURO 2024’te grupların ilk iki sırasında olan 12 takım ve üçüncü sırada olanların en iyi 4 takımı çıkacakMilli takım oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de 7 numaralı formayı giyiyor - HaberlerMilli takım oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de 7 numaralı formayı giyiyorMilli maçta forma giyen Kenan Yıldız, Juventus takımında oynuyor - HaberlerMilli maçta forma giyen Kenan Yıldız, Juventus takımında oynuyorTutukluluk hali devam eden Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un davası 27 Haziran’da görülecek - HaberlerTutukluluk hali devam eden Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un davası 27 Haziran’da görülecekTürkiye - Gürcistan maçı yoğun yağış nedeniyle başka bir tarihe ertelenebilir - HaberlerTürkiye - Gürcistan maçı yoğun yağış nedeniyle başka bir tarihe ertelenebilir
Sonraki Haber Yükleniyor...