Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim var mı? 17 haziran güncel benzin ve motorin fiyatları

Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar enerji piyasalarını altüst etti. İsrail ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle brent petrol fiyatları hızla yükselirken artış Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Son beş günde akaryakıta üç kez zam gelmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatları, Türkiye genelinde 50 lira seviyesini aştı. Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim var mı soruları ise araştırılmaya başlandı.

Global petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar Türkiye’de pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi. Brent petrol fiyatları 76 dolara kadar yükseldikten sonra 73 dolarda dengelendi. Artış kısa süre içinde Türkiye’deki akaryakıt rafineri hesaplamalarına yansıdı. Döviz kurundaki oynaklıkla birleşen tablo, vatandaşın cebine zam olarak geri döndü.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

17 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. İsrail-İran hattında süren gerilimle birlikte küresel petrol piyasalarında yaşanan yükseliş, yurt içi pompa fiyatlarına artış olarak yansıdı. Hem benzin hem motorin fiyatları birçok şehirde 50 lira sınırını aşarken, otogaz fiyatları da zam baskısı altında.

Brent petrol fiyatlarının 76 dolara çıkması ve döviz kurundaki dalgalanma, Türkiye’de rafineri çıkış fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Son 5 günde toplam üç kez akaryakıta zam yapıldı.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisine girerken mevcut küresel gelişmeler indirimin kısa vadede mümkün olmadığını gösterdi. Enerji piyasasında savaş kaynaklı arz endişesi ve petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri, yeni indirimlerin önünde engel oluşturdu.

Yetkililer fiyatların seyrinin petrol fiyatlarına ve döviz kuruna bağlı olarak belirlendiğini vurgularken şu an için herhangi bir indirim sinyali verilmiş değil.

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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

13 ve 14 Haziran tarihlerinde yapılan zamların ardından 17 Haziran sabahı motorine bir kez daha zam geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artarak birçok şehirde 50 TL'nin üzerine çıktı.

Benzin fiyatları da önceki zamlarla bu seviyeye ulaşmıştı. Her iki yakıt türünde de 50 TL eşiği aşılmış oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 17 HAZİRAN 2025

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48,44 TL

Motorin: 49,51 TL

Otogaz: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48,29 TL

Motorin: 49,39 TL

Otogaz: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 49,10 TL

Motorin: 50,36 TL

Otogaz: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 49,44 TL

Motorin: 50,70 TL

Otogaz: 24,94 TL