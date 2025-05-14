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Alanya'da deprem mi oldu? Alanya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Mayıs 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alanya&#039;da deprem mi oldu? Alanya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Mayıs 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Antalya'da 6 büyülüğünde deprem meydana gelirken gözler Alanya'ya çevrildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar son dakila deorem olup olmadığını öğrenmek istiyor.

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Alanya'da deprem mi oldu? Alanya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Mayıs 2025 - 1. Resim

ALANYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 14 MAYIS 2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde ve ilçelerde de hissedildi.

Alanya’da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar gece saatlerinde yaşanan sarsıntıyla birlikte uykularından uyanırken bazıları da o anları sosyal medyada paylaştı.

Alanya'da deprem mi oldu? Alanya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Mayıs 2025 - 2. Resim

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

2025-05-14 07:37:3040.8766728.72257.07ML1.6Marmara Denizi - [11.02 km] Avcılar (İstanbul) 
2025-05-14 07:34:3440.8586128.717.0ML2.5Marmara Denizi - [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul) 
2025-05-14 06:42:0738.8855637.433337.0ML1.5Gürün (Sivas) 
2025-05-14 06:35:2337.9344436.481677.79ML1.2Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-14 06:21:3239.5186129.367.0ML1.1Tavşanlı (Kütahya) 
2025-05-14 06:20:0539.2261128.968337.03ML1.7Simav (Kütahya) 
2025-05-14 06:17:3239.2058328.9561114.78ML1.5Simav (Kütahya) 
2025-05-14 06:11:4139.2388928.983617.6ML1.0Simav (Kütahya) 
2025-05-14 06:03:0839.2002828.945287.0ML1.3Simav (Kütahya) 
2025-05-14 05:54:5538.8677837.43756.85ML2.3Gürün (Sivas) 
2025-05-14 05:20:1739.2016728.986116.96ML1.5Simav (Kütahya) 
2025-05-14 05:00:4739.2086128.9697210.92ML2.9Simav (Kütahya) 
2025-05-14 04:59:1839.2241728.9752810.58ML3.2Simav (Kütahya) 
2025-05-14 04:51:1138.8477837.420287.12ML1.4Gürün (Sivas) 
2025-05-14 04:19:3838.6388937.358067.0ML1.3Gürün (Sivas) 
2025-05-14 04:18:1437.8772237.795837.58ML1.5Gölbaşı (Adıyaman) 
2025-05-14 04:16:4838.3397238.781399.86ML1.3Kale (Malatya) 
2025-05-14 04:13:2936.0741731.2237.04ML2.6Akdeniz - [76.34 km] Kumluca (Antalya) 
2025-05-14 04:08:3238.3808338.919177.0ML1.4Sivrice (Elazığ) 
2025-05-14 03:57:0735.4063927.150836.8ML3.3Akdeniz - [145.39 km] Datça (Muğla) 
2025-05-14 03:30:0835.3469426.823897.1ML2.3Akdeniz - [159.72 km] Datça (Muğla) 
2025-05-14 03:26:1938.38538.913337.01ML0.9Sivrice (Elazığ) 
2025-05-14 03:18:5436.6091736.405837.18ML1.9Kırıkhan (Hatay) 
2025-05-14 03:17:1437.827536.095565.71ML1.8Saimbeyli (Adana) 
2025-05-14 03:15:2139.6555627.856679.06ML1.4Karesi (Balıkesir) 
2025-05-14 02:58:5938.4930638.028617.0ML1.3Akçadağ (Malatya) 
2025-05-14 02:51:1237.80526.977.0ML1.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.32 km] Kuşadası (Aydın) 
2025-05-14 02:15:3238.2238.641677.06ML1.0Pütürge (Malatya) 
2025-05-14 01:51:1635.3288927.0816720.41ML6.0Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla) 
2025-05-14 01:17:4738.2361138.174447.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-14 01:15:3637.8902826.753617.12ML1.5Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir) 
2025-05-14 01:03:4839.2336128.976115.07ML1.5Simav (Kütahya) 
2025-05-14 00:52:1839.4577827.9756.95ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-14 00:29:0839.8733338.641677.08ML1.9Refahiye (Erzincan) 
2025-05-14 00:16:1837.9405636.606396.99ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş) 
2025-05-14 00:15:0639.2277828.9719410.46ML1.2Simav (Kütahya) 
2025-05-14 00:08:2538.4302837.469447.0ML1.5Darende (Malatya) 
2025-05-14 00:03:0637.2880637.0330612.54ML1.1Pazarcık (Kahramanmaraş) 
2025-05-13 22:24:5240.8311128.098897.0ML1.4Marmara Denizi - [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-13 22:22:5440.8369428.088897.06ML1.8Marmara Denizi - [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-13 22:19:3740.8166728.127226.95ML2.1Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-13 21:40:5337.9391727.65257.0ML1.4Germencik (Aydın) 
2025-05-13 21:12:2039.3872228.469447.01ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-13 20:50:4739.6919425.7558310.31ML3.3Ege Denizi - [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale) 
2025-05-13 20:46:3040.8430628.2219410.86MW3.8Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 20:46:0338.2177831.583897.0ML1.0Doğanhisar (Konya) 
2025-05-13 19:42:3338.6402830.893619.98ML1.4Çay (Afyonkarahisar) 
2025-05-13 19:41:2738.6344430.865838.99ML1.8Çay (Afyonkarahisar) 
2025-05-13 19:39:4536.1536.843616.43ML1.7Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay) 
2025-05-13 19:34:4639.4869442.486677.38ML1.3Tutak (Ağrı) 
2025-05-13 19:29:1140.0088942.787787.0ML1.6Kağızman (Kars) 
2025-05-13 18:56:5740.1680632.917226.92ML1.5Çubuk (Ankara) 
2025-05-13 18:54:2338.4716739.163337.0ML1.2Sivrice (Elazığ) 
2025-05-13 18:37:5238.0916736.626117.0ML1.6Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-13 18:33:0439.5083328.140286.98ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-13 18:28:4339.2494428.987.0ML1.2Simav (Kütahya) 
2025-05-13 17:51:3237.942527.636116.97ML1.6Germencik (Aydın) 
2025-05-13 17:51:0137.9377827.637227.0ML1.3Germencik (Aydın) 
2025-05-13 17:10:3437.9377827.640567.0ML1.9Germencik (Aydın) 
2025-05-13 16:21:2139.1705628.906116.61ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-13 16:19:0239.2422228.948067.0ML1.9Simav (Kütahya) 
2025-05-13 16:17:0740.8294428.257226.99ML3.1Marmara Denizi - [26.43 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 16:16:1436.5716733.543897.0ML1.2Mut (Mersin) 
2025-05-13 16:06:5440.8316728.2457.0ML1.8Marmara Denizi - [26.28 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 16:03:4340.8294428.271116.99ML2.0Marmara Denizi - [26.37 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 15:42:0539.6547238.7956.88ML1.4Kemah (Erzincan) 
2025-05-13 15:24:0339.1711128.927785.79ML0.8Simav (Kütahya) 
2025-05-13 14:54:1238.6166738.135567.0ML1.4Yazıhan (Malatya) 
2025-05-13 14:49:4740.4516729.1583312.1ML3.0Gemlik (Bursa) 
2025-05-13 14:45:0937.7711136.313337.09ML1.7Andırın (Kahramanmaraş) 
2025-05-13 14:32:5137.9233327.643067.01ML2.2Germencik (Aydın) 
2025-05-13 14:32:2337.9177827.634447.0ML1.5Germencik (Aydın) 
2025-05-13 14:31:0038.2244427.704447.0ML1.9Bayındır (İzmir) 
2025-05-13 14:22:1240.8772228.188336.43ML1.2Marmara Denizi - [21.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-13 14:20:4637.9388927.618897.0ML2.5Germencik (Aydın) 
2025-05-13 14:03:0039.1694428.943067.57ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-13 13:57:3038.3038938.150837.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-13 13:51:1540.8380628.260836.99ML1.4Marmara Denizi - [25.45 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 13:34:0935.5597226.9069414.15ML2.3Ege Denizi - [134.97 km] Datça (Muğla) 
2025-05-13 13:28:2738.1041730.945567.0ML0.8Gelendost (Isparta) 
2025-05-13 13:13:1339.5738927.956117.01ML1.5Altıeylül (Balıkesir) 
2025-05-13 13:03:1042.5427827.450567.21ML1.8Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [53.72 km] Kofçaz (Kırklareli) 
2025-05-13 13:00:2439.5697227.912226.02ML1.7Altıeylül (Balıkesir) 
2025-05-13 12:49:0639.9036128.854447.07ML1.7Orhaneli (Bursa) 
2025-05-13 12:46:2340.8188935.196676.96ML1.7Gümüşhacıköy (Amasya) 
2025-05-13 12:41:0241.0394431.498062.97ML1.6Alaplı (Zonguldak) 
2025-05-13 12:37:3840.827528.281945.37ML2.0Marmara Denizi - [26.57 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 12:25:5138.4036137.484447.0ML1.4Darende (Malatya) 
2025-05-13 12:23:3737.4291740.332226.86ML1.5Mazıdağı (Mardin) 
2025-05-13 12:21:0138.127537.861679.86ML1.4Doğanşehir (Malatya) 
2025-05-13 12:15:2540.8236128.253896.95ML2.5Marmara Denizi - [27.10 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 12:10:4837.8411138.244447.33ML1.4Merkez (Adıyaman) 
2025-05-13 11:42:3740.002533.535286.97ML1.0Yahşihan (Kırıkkale) 
2025-05-13 11:38:4839.3455633.419177.05ML1.1Bala (Ankara) 
2025-05-13 10:59:1038.3094438.893617.0ML0.7Pütürge (Malatya) 
2025-05-13 10:57:1738.1194437.734177.0ML1.9Doğanşehir (Malatya) 
2025-05-13 10:52:0739.1044437.805287.0ML1.0Kangal (Sivas) 
2025-05-13 10:51:0338.1308338.580567.0ML1.1Battalgazi (Malatya) 
2025-05-13 09:05:5636.9080627.701946.94ML1.3Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.27 km] Bodrum (Muğla) 
2025-05-13 09:04:2338.2341738.86255.16ML1.1Pütürge (Malatya) 

AFAD son depremler 

Kandilli son depremler

 

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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