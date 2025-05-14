Alanya'da deprem mi oldu? Alanya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Mayıs 2025

Son olarak Antalya'da 6 büyülüğünde deprem meydana gelirken gözler Alanya'ya çevrildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar son dakila deorem olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Son dakika Alanya deprem haberleri..Alanya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Alanya'da nerede oldu? Antalya Kandilli ve AFAD son depremler.. 14 Mayıs 2025 Alanya" deprem son dakika haberleri haberin detayında...

ALANYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 14 MAYIS 2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde ve ilçelerde de hissedildi.

Alanya’da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar gece saatlerinde yaşanan sarsıntıyla birlikte uykularından uyanırken bazıları da o anları sosyal medyada paylaştı.

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

2025-05-14 07:37:30 40.87667 28.7225 7.07 ML 1.6 Marmara Denizi - [11.02 km] Avcılar (İstanbul) 2025-05-14 07:34:34 40.85861 28.71 7.0 ML 2.5 Marmara Denizi - [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul) 2025-05-14 06:42:07 38.88556 37.43333 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas) 2025-05-14 06:35:23 37.93444 36.48167 7.79 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-05-14 06:21:32 39.51861 29.36 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya) 2025-05-14 06:20:05 39.22611 28.96833 7.03 ML 1.7 Simav (Kütahya) 2025-05-14 06:17:32 39.20583 28.95611 14.78 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-05-14 06:11:41 39.23889 28.98361 7.6 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-05-14 06:03:08 39.20028 28.94528 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-05-14 05:54:55 38.86778 37.4375 6.85 ML 2.3 Gürün (Sivas) 2025-05-14 05:20:17 39.20167 28.98611 6.96 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-05-14 05:00:47 39.20861 28.96972 10.92 ML 2.9 Simav (Kütahya) 2025-05-14 04:59:18 39.22417 28.97528 10.58 ML 3.2 Simav (Kütahya) 2025-05-14 04:51:11 38.84778 37.42028 7.12 ML 1.4 Gürün (Sivas) 2025-05-14 04:19:38 38.63889 37.35806 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas) 2025-05-14 04:18:14 37.87722 37.79583 7.58 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman) 2025-05-14 04:16:48 38.33972 38.78139 9.86 ML 1.3 Kale (Malatya) 2025-05-14 04:13:29 36.07417 31.22 37.04 ML 2.6 Akdeniz - [76.34 km] Kumluca (Antalya) 2025-05-14 04:08:32 38.38083 38.91917 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) 2025-05-14 03:57:07 35.40639 27.15083 6.8 ML 3.3 Akdeniz - [145.39 km] Datça (Muğla) 2025-05-14 03:30:08 35.34694 26.82389 7.1 ML 2.3 Akdeniz - [159.72 km] Datça (Muğla) 2025-05-14 03:26:19 38.385 38.91333 7.01 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 2025-05-14 03:18:54 36.60917 36.40583 7.18 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) 2025-05-14 03:17:14 37.8275 36.09556 5.71 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 2025-05-14 03:15:21 39.65556 27.85667 9.06 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) 2025-05-14 02:58:59 38.49306 38.02861 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 2025-05-14 02:51:12 37.805 26.97 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.32 km] Kuşadası (Aydın) 2025-05-14 02:15:32 38.22 38.64167 7.06 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 2025-05-14 01:51:16 35.32889 27.08167 20.41 ML 6.0 Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla) 2025-05-14 01:17:47 38.23611 38.17444 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 2025-05-14 01:15:36 37.89028 26.75361 7.12 ML 1.5 Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir) 2025-05-14 01:03:48 39.23361 28.97611 5.07 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-05-14 00:52:18 39.45778 27.975 6.95 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 2025-05-14 00:29:08 39.87333 38.64167 7.08 ML 1.9 Refahiye (Erzincan) 2025-05-14 00:16:18 37.94056 36.60639 6.99 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2025-05-14 00:15:06 39.22778 28.97194 10.46 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-05-14 00:08:25 38.43028 37.46944 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya) 2025-05-14 00:03:06 37.28806 37.03306 12.54 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2025-05-13 22:24:52 40.83111 28.09889 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-05-13 22:22:54 40.83694 28.08889 7.06 ML 1.8 Marmara Denizi - [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-05-13 22:19:37 40.81667 28.12722 6.95 ML 2.1 Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-05-13 21:40:53 37.93917 27.6525 7.0 ML 1.4 Germencik (Aydın) 2025-05-13 21:12:20 39.38722 28.46944 7.01 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 2025-05-13 20:50:47 39.69194 25.75583 10.31 ML 3.3 Ege Denizi - [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale) 2025-05-13 20:46:30 40.84306 28.22194 10.86 MW 3.8 Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul) 2025-05-13 20:46:03 38.21778 31.58389 7.0 ML 1.0 Doğanhisar (Konya) 2025-05-13 19:42:33 38.64028 30.89361 9.98 ML 1.4 Çay (Afyonkarahisar) 2025-05-13 19:41:27 38.63444 30.86583 8.99 ML 1.8 Çay (Afyonkarahisar) 2025-05-13 19:39:45 36.15 36.84361 6.43 ML 1.7 Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay) 2025-05-13 19:34:46 39.48694 42.48667 7.38 ML 1.3 Tutak (Ağrı) 2025-05-13 19:29:11 40.00889 42.78778 7.0 ML 1.6 Kağızman (Kars) 2025-05-13 18:56:57 40.16806 32.91722 6.92 ML 1.5 Çubuk (Ankara) 2025-05-13 18:54:23 38.47167 39.16333 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 2025-05-13 18:37:52 38.09167 36.62611 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-05-13 18:33:04 39.50833 28.14028 6.98 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 2025-05-13 18:28:43 39.24944 28.98 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-05-13 17:51:32 37.9425 27.63611 6.97 ML 1.6 Germencik (Aydın) 2025-05-13 17:51:01 37.93778 27.63722 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın) 2025-05-13 17:10:34 37.93778 27.64056 7.0 ML 1.9 Germencik (Aydın) 2025-05-13 16:21:21 39.17056 28.90611 6.61 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2025-05-13 16:19:02 39.24222 28.94806 7.0 ML 1.9 Simav (Kütahya) 2025-05-13 16:17:07 40.82944 28.25722 6.99 ML 3.1 Marmara Denizi - [26.43 km] Silivri (İstanbul) 2025-05-13 16:16:14 36.57167 33.54389 7.0 ML 1.2 Mut (Mersin) 2025-05-13 16:06:54 40.83167 28.245 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi - [26.28 km] Silivri (İstanbul) 2025-05-13 16:03:43 40.82944 28.27111 6.99 ML 2.0 Marmara Denizi - [26.37 km] Silivri (İstanbul) 2025-05-13 15:42:05 39.65472 38.795 6.88 ML 1.4 Kemah (Erzincan) 2025-05-13 15:24:03 39.17111 28.92778 5.79 ML 0.8 Simav (Kütahya) 2025-05-13 14:54:12 38.61667 38.13556 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya) 2025-05-13 14:49:47 40.45167 29.15833 12.1 ML 3.0 Gemlik (Bursa) 2025-05-13 14:45:09 37.77111 36.31333 7.09 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) 2025-05-13 14:32:51 37.92333 27.64306 7.01 ML 2.2 Germencik (Aydın) 2025-05-13 14:32:23 37.91778 27.63444 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın) 2025-05-13 14:31:00 38.22444 27.70444 7.0 ML 1.9 Bayındır (İzmir) 2025-05-13 14:22:12 40.87722 28.18833 6.43 ML 1.2 Marmara Denizi - [21.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-05-13 14:20:46 37.93889 27.61889 7.0 ML 2.5 Germencik (Aydın) 2025-05-13 14:03:00 39.16944 28.94306 7.57 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2025-05-13 13:57:30 38.30389 38.15083 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 2025-05-13 13:51:15 40.83806 28.26083 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [25.45 km] Silivri (İstanbul) 2025-05-13 13:34:09 35.55972 26.90694 14.15 ML 2.3 Ege Denizi - [134.97 km] Datça (Muğla) 2025-05-13 13:28:27 38.10417 30.94556 7.0 ML 0.8 Gelendost (Isparta) 2025-05-13 13:13:13 39.57389 27.95611 7.01 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir) 2025-05-13 13:03:10 42.54278 27.45056 7.21 ML 1.8 Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [53.72 km] Kofçaz (Kırklareli) 2025-05-13 13:00:24 39.56972 27.91222 6.02 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir) 2025-05-13 12:49:06 39.90361 28.85444 7.07 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) 2025-05-13 12:46:23 40.81889 35.19667 6.96 ML 1.7 Gümüşhacıköy (Amasya) 2025-05-13 12:41:02 41.03944 31.49806 2.97 ML 1.6 Alaplı (Zonguldak) 2025-05-13 12:37:38 40.8275 28.28194 5.37 ML 2.0 Marmara Denizi - [26.57 km] Silivri (İstanbul) 2025-05-13 12:25:51 38.40361 37.48444 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya) 2025-05-13 12:23:37 37.42917 40.33222 6.86 ML 1.5 Mazıdağı (Mardin) 2025-05-13 12:21:01 38.1275 37.86167 9.86 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 2025-05-13 12:15:25 40.82361 28.25389 6.95 ML 2.5 Marmara Denizi - [27.10 km] Silivri (İstanbul) 2025-05-13 12:10:48 37.84111 38.24444 7.33 ML 1.4 Merkez (Adıyaman) 2025-05-13 11:42:37 40.0025 33.53528 6.97 ML 1.0 Yahşihan (Kırıkkale) 2025-05-13 11:38:48 39.34556 33.41917 7.05 ML 1.1 Bala (Ankara) 2025-05-13 10:59:10 38.30944 38.89361 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya) 2025-05-13 10:57:17 38.11944 37.73417 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 2025-05-13 10:52:07 39.10444 37.80528 7.0 ML 1.0 Kangal (Sivas) 2025-05-13 10:51:03 38.13083 38.58056 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 2025-05-13 09:05:56 36.90806 27.70194 6.94 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.27 km] Bodrum (Muğla) 2025-05-13 09:04:23 38.23417 38.8625 5.16 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

AFAD son depremler

Kandilli son depremler