Alanya'da deprem mi oldu? Alanya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Mayıs 2025
Son olarak Antalya'da 6 büyülüğünde deprem meydana gelirken gözler Alanya'ya çevrildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar son dakila deorem olup olmadığını öğrenmek istiyor.
Son dakika Alanya deprem haberleri..Alanya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Alanya'da nerede oldu? Antalya Kandilli ve AFAD son depremler.. 14 Mayıs 2025 Alanya" deprem son dakika haberleri haberin detayında...
ALANYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 14 MAYIS 2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde ve ilçelerde de hissedildi.
Alanya’da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar gece saatlerinde yaşanan sarsıntıyla birlikte uykularından uyanırken bazıları da o anları sosyal medyada paylaştı.
SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
|2025-05-14 07:37:30
|40.87667
|28.7225
|7.07
|ML
|1.6
|Marmara Denizi - [11.02 km] Avcılar (İstanbul)
|2025-05-14 07:34:34
|40.85861
|28.71
|7.0
|ML
|2.5
|Marmara Denizi - [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|2025-05-14 06:42:07
|38.88556
|37.43333
|7.0
|ML
|1.5
|Gürün (Sivas)
|2025-05-14 06:35:23
|37.93444
|36.48167
|7.79
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-14 06:21:32
|39.51861
|29.36
|7.0
|ML
|1.1
|Tavşanlı (Kütahya)
|2025-05-14 06:20:05
|39.22611
|28.96833
|7.03
|ML
|1.7
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 06:17:32
|39.20583
|28.95611
|14.78
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 06:11:41
|39.23889
|28.98361
|7.6
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 06:03:08
|39.20028
|28.94528
|7.0
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 05:54:55
|38.86778
|37.4375
|6.85
|ML
|2.3
|Gürün (Sivas)
|2025-05-14 05:20:17
|39.20167
|28.98611
|6.96
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 05:00:47
|39.20861
|28.96972
|10.92
|ML
|2.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 04:59:18
|39.22417
|28.97528
|10.58
|ML
|3.2
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 04:51:11
|38.84778
|37.42028
|7.12
|ML
|1.4
|Gürün (Sivas)
|2025-05-14 04:19:38
|38.63889
|37.35806
|7.0
|ML
|1.3
|Gürün (Sivas)
|2025-05-14 04:18:14
|37.87722
|37.79583
|7.58
|ML
|1.5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|2025-05-14 04:16:48
|38.33972
|38.78139
|9.86
|ML
|1.3
|Kale (Malatya)
|2025-05-14 04:13:29
|36.07417
|31.22
|37.04
|ML
|2.6
|Akdeniz - [76.34 km] Kumluca (Antalya)
|2025-05-14 04:08:32
|38.38083
|38.91917
|7.0
|ML
|1.4
|Sivrice (Elazığ)
|2025-05-14 03:57:07
|35.40639
|27.15083
|6.8
|ML
|3.3
|Akdeniz - [145.39 km] Datça (Muğla)
|2025-05-14 03:30:08
|35.34694
|26.82389
|7.1
|ML
|2.3
|Akdeniz - [159.72 km] Datça (Muğla)
|2025-05-14 03:26:19
|38.385
|38.91333
|7.01
|ML
|0.9
|Sivrice (Elazığ)
|2025-05-14 03:18:54
|36.60917
|36.40583
|7.18
|ML
|1.9
|Kırıkhan (Hatay)
|2025-05-14 03:17:14
|37.8275
|36.09556
|5.71
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|2025-05-14 03:15:21
|39.65556
|27.85667
|9.06
|ML
|1.4
|Karesi (Balıkesir)
|2025-05-14 02:58:59
|38.49306
|38.02861
|7.0
|ML
|1.3
|Akçadağ (Malatya)
|2025-05-14 02:51:12
|37.805
|26.97
|7.0
|ML
|1.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.32 km] Kuşadası (Aydın)
|2025-05-14 02:15:32
|38.22
|38.64167
|7.06
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-14 01:51:16
|35.32889
|27.08167
|20.41
|ML
|6.0
|Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
|2025-05-14 01:17:47
|38.23611
|38.17444
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-14 01:15:36
|37.89028
|26.75361
|7.12
|ML
|1.5
|Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir)
|2025-05-14 01:03:48
|39.23361
|28.97611
|5.07
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 00:52:18
|39.45778
|27.975
|6.95
|ML
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-05-14 00:29:08
|39.87333
|38.64167
|7.08
|ML
|1.9
|Refahiye (Erzincan)
|2025-05-14 00:16:18
|37.94056
|36.60639
|6.99
|ML
|1.9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2025-05-14 00:15:06
|39.22778
|28.97194
|10.46
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 00:08:25
|38.43028
|37.46944
|7.0
|ML
|1.5
|Darende (Malatya)
|2025-05-14 00:03:06
|37.28806
|37.03306
|12.54
|ML
|1.1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2025-05-13 22:24:52
|40.83111
|28.09889
|7.0
|ML
|1.4
|Marmara Denizi - [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-13 22:22:54
|40.83694
|28.08889
|7.06
|ML
|1.8
|Marmara Denizi - [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-13 22:19:37
|40.81667
|28.12722
|6.95
|ML
|2.1
|Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-13 21:40:53
|37.93917
|27.6525
|7.0
|ML
|1.4
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 21:12:20
|39.38722
|28.46944
|7.01
|ML
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-05-13 20:50:47
|39.69194
|25.75583
|10.31
|ML
|3.3
|Ege Denizi - [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale)
|2025-05-13 20:46:30
|40.84306
|28.22194
|10.86
|MW
|3.8
|Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 20:46:03
|38.21778
|31.58389
|7.0
|ML
|1.0
|Doğanhisar (Konya)
|2025-05-13 19:42:33
|38.64028
|30.89361
|9.98
|ML
|1.4
|Çay (Afyonkarahisar)
|2025-05-13 19:41:27
|38.63444
|30.86583
|8.99
|ML
|1.8
|Çay (Afyonkarahisar)
|2025-05-13 19:39:45
|36.15
|36.84361
|6.43
|ML
|1.7
|Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay)
|2025-05-13 19:34:46
|39.48694
|42.48667
|7.38
|ML
|1.3
|Tutak (Ağrı)
|2025-05-13 19:29:11
|40.00889
|42.78778
|7.0
|ML
|1.6
|Kağızman (Kars)
|2025-05-13 18:56:57
|40.16806
|32.91722
|6.92
|ML
|1.5
|Çubuk (Ankara)
|2025-05-13 18:54:23
|38.47167
|39.16333
|7.0
|ML
|1.2
|Sivrice (Elazığ)
|2025-05-13 18:37:52
|38.09167
|36.62611
|7.0
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-13 18:33:04
|39.50833
|28.14028
|6.98
|ML
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-05-13 18:28:43
|39.24944
|28.98
|7.0
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 17:51:32
|37.9425
|27.63611
|6.97
|ML
|1.6
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 17:51:01
|37.93778
|27.63722
|7.0
|ML
|1.3
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 17:10:34
|37.93778
|27.64056
|7.0
|ML
|1.9
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 16:21:21
|39.17056
|28.90611
|6.61
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 16:19:02
|39.24222
|28.94806
|7.0
|ML
|1.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 16:17:07
|40.82944
|28.25722
|6.99
|ML
|3.1
|Marmara Denizi - [26.43 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 16:16:14
|36.57167
|33.54389
|7.0
|ML
|1.2
|Mut (Mersin)
|2025-05-13 16:06:54
|40.83167
|28.245
|7.0
|ML
|1.8
|Marmara Denizi - [26.28 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 16:03:43
|40.82944
|28.27111
|6.99
|ML
|2.0
|Marmara Denizi - [26.37 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 15:42:05
|39.65472
|38.795
|6.88
|ML
|1.4
|Kemah (Erzincan)
|2025-05-13 15:24:03
|39.17111
|28.92778
|5.79
|ML
|0.8
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 14:54:12
|38.61667
|38.13556
|7.0
|ML
|1.4
|Yazıhan (Malatya)
|2025-05-13 14:49:47
|40.45167
|29.15833
|12.1
|ML
|3.0
|Gemlik (Bursa)
|2025-05-13 14:45:09
|37.77111
|36.31333
|7.09
|ML
|1.7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|2025-05-13 14:32:51
|37.92333
|27.64306
|7.01
|ML
|2.2
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 14:32:23
|37.91778
|27.63444
|7.0
|ML
|1.5
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 14:31:00
|38.22444
|27.70444
|7.0
|ML
|1.9
|Bayındır (İzmir)
|2025-05-13 14:22:12
|40.87722
|28.18833
|6.43
|ML
|1.2
|Marmara Denizi - [21.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-13 14:20:46
|37.93889
|27.61889
|7.0
|ML
|2.5
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 14:03:00
|39.16944
|28.94306
|7.57
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 13:57:30
|38.30389
|38.15083
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-13 13:51:15
|40.83806
|28.26083
|6.99
|ML
|1.4
|Marmara Denizi - [25.45 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 13:34:09
|35.55972
|26.90694
|14.15
|ML
|2.3
|Ege Denizi - [134.97 km] Datça (Muğla)
|2025-05-13 13:28:27
|38.10417
|30.94556
|7.0
|ML
|0.8
|Gelendost (Isparta)
|2025-05-13 13:13:13
|39.57389
|27.95611
|7.01
|ML
|1.5
|Altıeylül (Balıkesir)
|2025-05-13 13:03:10
|42.54278
|27.45056
|7.21
|ML
|1.8
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [53.72 km] Kofçaz (Kırklareli)
|2025-05-13 13:00:24
|39.56972
|27.91222
|6.02
|ML
|1.7
|Altıeylül (Balıkesir)
|2025-05-13 12:49:06
|39.90361
|28.85444
|7.07
|ML
|1.7
|Orhaneli (Bursa)
|2025-05-13 12:46:23
|40.81889
|35.19667
|6.96
|ML
|1.7
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|2025-05-13 12:41:02
|41.03944
|31.49806
|2.97
|ML
|1.6
|Alaplı (Zonguldak)
|2025-05-13 12:37:38
|40.8275
|28.28194
|5.37
|ML
|2.0
|Marmara Denizi - [26.57 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 12:25:51
|38.40361
|37.48444
|7.0
|ML
|1.4
|Darende (Malatya)
|2025-05-13 12:23:37
|37.42917
|40.33222
|6.86
|ML
|1.5
|Mazıdağı (Mardin)
|2025-05-13 12:21:01
|38.1275
|37.86167
|9.86
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-05-13 12:15:25
|40.82361
|28.25389
|6.95
|ML
|2.5
|Marmara Denizi - [27.10 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 12:10:48
|37.84111
|38.24444
|7.33
|ML
|1.4
|Merkez (Adıyaman)
|2025-05-13 11:42:37
|40.0025
|33.53528
|6.97
|ML
|1.0
|Yahşihan (Kırıkkale)
|2025-05-13 11:38:48
|39.34556
|33.41917
|7.05
|ML
|1.1
|Bala (Ankara)
|2025-05-13 10:59:10
|38.30944
|38.89361
|7.0
|ML
|0.7
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-13 10:57:17
|38.11944
|37.73417
|7.0
|ML
|1.9
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-05-13 10:52:07
|39.10444
|37.80528
|7.0
|ML
|1.0
|Kangal (Sivas)
|2025-05-13 10:51:03
|38.13083
|38.58056
|7.0
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|2025-05-13 09:05:56
|36.90806
|27.70194
|6.94
|ML
|1.3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.27 km] Bodrum (Muğla)
|2025-05-13 09:04:23
|38.23417
|38.8625
|5.16
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)