Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ederken Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor karşı karşıya gelecek. Kupada üst tura çıkmak isteyen iki takımın mücadelesi, Alanya'da futbolseverlerle buluşacak. Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Kaydet a- | +A

Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor arasındaki karşılaşma, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Alanyaspor, kendi sahasında mücadele etmenin avantajını kullanarak turu geçmek istiyor. 12 Bingölspor ise deplasmanda galibiyet alma hedefinde. Peki, Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

ALANYASPOR - 12 BİNGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Alanyaspor - 12 Bingölspor karşılaşması, A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşma bu akşam Antalya'daki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

ALANYASPOR - 12 BİNGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 27 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

ALANYASPOR - 12 BİNGÖLSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor ile 12 Bingölspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını Berkay Erdemir yönetecek. Erdemir'in yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Harun Reşit Güngör yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Muhammet Alperen Çopur olacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala