Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran hakkında

Türk futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen Ertuğrul Taşkıran'ın serüveni nasıl başladı? Ertuğrul Taşkıran kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi başarılar ve deneyimler onu bugünkü konumuna taşıdı? İşte Alanyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın hayatı ve kariyeri...

ERTUĞRUL TAŞKIRAN KİMDİR?

Alanyaspor'un kalecisi olarak görev yapan Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. 5 Kasım 1989'da İstanbul'da doğan Taşkıran, futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Fenerbahçe'nin A takımına yükseldikten sonra Kartalspor'dan transfer edilen Taşkıran, 22 numaralı formayla sarı lacivertli takımda mücadele etti.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN'IN KARİYERİ

Kariyerinde Samsunspor ve Kayserispor gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Taşkıran, özellikle Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı kaleci, Kayserispor'da elde ettiği tecrübe ve başarılarla adını duyurdu. Ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Taşkıran, birçok Süper Lig ekibinin transfer listesine girmiş ve transfer dönemlerinde adından sıkça söz ettirmiştir.

Profesyonel kariyerinde Boluspor ve Konyaspor gibi kulüplerde de forma giyen Taşkıran, Türk futbolunda önemli bir kaleci olarak kendine sağlam bir yer edinmiştir. Sürekli olarak gelişen performansı ve kalecilik becerisiyle futbolseverlerin takdirini kazanan Taşkıran, kariyerinin yanı sıra kişisel hayatında da mutlu bir evlilik yaşamaktadır. 7 Haziran 2014 tarihinde Gözde Sansür ile evlenen Taşkıran'ın, çiftin 2015 yılında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu başarı dolu kariyer ve mutlu aile hayatıyla Ertuğrul Taşkıran, Türk futbolseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmaya devam etmektedir.