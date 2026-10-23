Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Ligde puan eşitliğine sahip iki takımın mücadelesi için geri sayım başladı. Futbolseverler ''Alanyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?'' sorusunu gündeme taşırken Alanyaspor-Kocaelispor maç kadrosu muhtemel 11'ler de netlik kazanmaya başladı.

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Alanyaspor ve Kocaelispor, dokuzuncu hafta öncesinde 12’şer puanla mücadele ediyor. Alanyaspor, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Kocaelispor ise sahasında Göztepe’ye 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı. Peki, Alanyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

Alanyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 maç kadrosu

ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Alanyaspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

Alanyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 maç kadrosu

ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 9. haftasının açılış karşılaşmasında Alanyaspor, Kocaelispor’u sahasında ağırlayacak. 23 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın adresi Alanya Oba Stadı olacak.



Alanyaspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 maç kadrosu

ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Bedirhan, Hadergjonaj, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hagi, Jo, Arda.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Dijksteel, Emir, Muharrem, Show, Sissoho, Berkan, Metehan, Sousa, Agyei.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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