Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB derbisi için geri sayım!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB derbisi için geri sayım!
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak

GS-FB derbisine sayılı günler kala taraftarların gündeminde ''Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?'' sorusu yerini aldı. 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletlerinin fiyatlarını ve satışa sunulacağı tarihi araştırıyor.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde bilet arayışları hız kazandı. Şampiyonluk yarışının kritik karşılaşmasında tribünlerdeki yerini almak isteyen taraftarlar, kulüpten gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB derbisi için geri sayım!
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB derbisi için geri sayım!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. GS-FB derbi biletlerinin 23 Ekim Cuma bugün ya da 24 Ekim Cumartesi günü satışa çıkması bekleniyor.

En son 21 Ekim'de oynanan Galatasaray-Lille maçının bilet satışları 19 Ekim'de başlamıştı. 13 Ekim Salı oynanan bir önceki Galatasaray-Barcelona maçı biletleri de 10 Ekim'de maçtan 3 gün önce satışa çıkmıştı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB derbisi için geri sayım!
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB derbisi için geri sayım!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Trendyol Süper Lig 31. haftasında 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan derbinin maç bileti fiyatları şöyleydi;

KategoriFiyat
Premium55.000 TL
Delux54.000 TL
Lux52.000 TL
Classic50.000 TL
Kategori 135.000 TL
Kategori 230.000 TL
Kategori 327.500 TL
Kategori 425.000 TL
Kategori 522.500 TL
Kategori 620.000 TL
Kategori 719.000 TL
Kategori 812.000 TL
Kategori 910.000 TL
Kategori 102.750 TL
Kategori 112.500 TL
Misafir2.500 TL
İLGİLİ HABERLER
RAMS Park
SPOR
RAMS Park'ta rakamların dili: 18'inci Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray
HABERLER
Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama!
Osimhen Fenerbahçe maçında cezalı mı, Lille maçında oynayacak mı? Lille-Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu
HABERLER
Osimhen Fenerbahçe maçında cezalı mı, Lille maçında oynayacak mı? Lille-Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.