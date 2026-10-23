GS-FB derbisine sayılı günler kala taraftarların gündeminde ''Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?'' sorusu yerini aldı. 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletlerinin fiyatlarını ve satışa sunulacağı tarihi araştırıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde bilet arayışları hız kazandı. Şampiyonluk yarışının kritik karşılaşmasında tribünlerdeki yerini almak isteyen taraftarlar, kulüpten gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB derbisi için geri sayım!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. GS-FB derbi biletlerinin 23 Ekim Cuma bugün ya da 24 Ekim Cumartesi günü satışa çıkması bekleniyor.

En son 21 Ekim'de oynanan Galatasaray-Lille maçının bilet satışları 19 Ekim'de başlamıştı. 13 Ekim Salı oynanan bir önceki Galatasaray-Barcelona maçı biletleri de 10 Ekim'de maçtan 3 gün önce satışa çıkmıştı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB derbisi için geri sayım!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Trendyol Süper Lig 31. haftasında 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan derbinin maç bileti fiyatları şöyleydi;

Kategori Fiyat Premium 55.000 TL Delux 54.000 TL Lux 52.000 TL Classic 50.000 TL Kategori 1 35.000 TL Kategori 2 30.000 TL Kategori 3 27.500 TL Kategori 4 25.000 TL Kategori 5 22.500 TL Kategori 6 20.000 TL Kategori 7 19.000 TL Kategori 8 12.000 TL Kategori 9 10.000 TL Kategori 10 2.750 TL Kategori 11 2.500 TL Misafir 2.500 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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