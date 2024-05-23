Aldatmak dizisi ZTK finali sebebiyle bugün yayınlanmayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin seyircileri bugün var mı, yok mu merak ediyor. Sevilerek takip edilen dizide yer alan güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken bugün neden yok merak ediliyor. Dizi 23 Mayıs yayın akışında yer almadı.
22 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. 23 Mayıs akşamı ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının ardından neden yayınlanmadı, bitti mi soruları seyircilerin gündeminde yer aldı.
Dizi, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının ATV ekranlarında yayınlanması sebebiyle yayınlanmayacak. Maç, 20.45'te başlayacak ve ATV'de yayınlanacak.
Perşembe günleri 20.00'da yayınlanan dizi bu hafta yayın akışında yer almadı. Yeni bölümünün önümüzdeki hafta kendi gününde izleyici ile buluşması bekleniyor. 2 sezon olan Aldatmak, 6 Haziran 2024 tarihinde ekranlara gelecek olan 71. bölümü ile ekranlara veda edecek.
23 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 | Kahvaltı Haberleri
10:00 | Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 | ATV Gün Ortası
14:00 | Mutfak Bahane
16:00 | Esra Erol’da
19:00 | ATV Ana Haber
19:45 | Finale Doğru
20:45 | Beşiktaş-Trabzon
22:45 | Kupa Töreni
23:15 | Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:15 | Aldatmak
02:40 | Maraşlı
Dizide yer alan isimler şöyle:
Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Vahide Perçin, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Burak Acar, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Merve Altınkaya, Neyra Kayabaşı, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Burcu Söyler, Masal Ayşe Gencer, Eda Özel ve Ege Semih Erken.
Kaynak: Türkiye Gazetesi