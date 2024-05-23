Aldatmak dizisi ZTK finali sebebiyle bugün yayınlanmayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 15:34 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 15:43 - Güncelleme:

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ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin seyircileri bugün var mı, yok mu merak ediyor. Sevilerek takip edilen dizide yer alan güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken bugün neden yok merak ediliyor. Dizi 23 Mayıs yayın akışında yer almadı.