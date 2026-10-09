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Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay ölüyor mu? 16. bölüm tarihi belli oldu

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Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay ölüyor mu? 16. bölüm tarihi belli oldu
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul Emir ve Uzay ölüyor mu? 16. bölüm tarihi belli oldu

Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölüm tanıtımında Emir ve Uzay için hazırlanan cenaze sahneleri hikayenin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İki haftalık aranın ardından ekrana dönmeye hazırlanan dizide iki karakterin akıbeti ve 16. bölümün yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay ölüyor mu?

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ATV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Altı Üstü İstanbul, 15. bölümün ardından verdiği arayla gündeme geldi. Rahimcan Kapkap’ın canlandırdığı Emir ile Berk Ali Çatal’ın hayat verdiği Uzay’ın toprağa gömüldüğü sahnelerin ardından yayımlanan 16. bölüm fragmanında cenaze ve morg görüntülerinin yer alması, iki karakterin hikayeden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR VE UZAY ÖLÜYOR MU?

Altı Üstü İstanbul’un son bölümünde Emir ve Uzay’ın kaçırılarak diri diri toprağa gömülmesi hikayenin en kritik gelişmelerinden biri oldu. Ardından yayımlanan 16. bölüm tanıtımında cenaze aracı, morg ve yas sahnelerinin gösterilmesi iki karakterin öldüğü yönündeki ihtimali güçlendirdi. Ancak yeni bölüm yayınlanmadan önce Rahimcan Kapkap ya da Berk Ali Çatal’ın diziden kesin olarak ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle fragmandaki görüntülerin hikayenin gerçek sonucunu mu gösterdiği yoksa izleyiciyi farklı bir gelişmeye hazırlayan bir gelişme olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.

Uzay karakterini canlandıran Berk Ali Çatal da kendisine yöneltilen sorular karşısında karakterinin geleceğine ilişkin net bir cevap vermedi. Oyuncu, Uzay’ın akıbeti sorulduğunda “Bakalım ne olacak, göreceğiz” diyerek yeni bölümü işaret etti.

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay ölüyor mu? 16. bölüm tarihi belli oldu
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul Emir ve Uzay ölüyor mu? 16. bölüm tarihi belli oldu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölümü, dizinin normal yayın düzeninde beklenen haftalarda ekrana gelmedi. Milli maçların yayınlanması nedeniyle dizinin yeni bölümü iki hafta boyunca ekrana gelmedi. Böylece 21 Eylül’de yayınlanan 15. bölümün ardından dizinin yeni bölümüne kısa süreli ara verilmiş oldu.

Altı Üstü İstanbul Emir ve Uzay ölüyor mu? 16. bölüm tarihi belli oldu
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul Emir ve Uzay ölüyor mu? 16. bölüm tarihi belli oldu

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul’un 16. bölümü 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de ATV’de yayınlanacak.

Yeni bölümde gözler özellikle Emir ile Uzay’ın akıbetine çevrilecek. Fragmanda cenaze ve morg görüntülerinin kullanılması, her iki karakter için de kritik gelişmeler yaşanacağını gösterirken ölüm ve diziden ayrılık konusunda kesin cevabın bölümün yayınlanmasıyla ortaya çıkması bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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