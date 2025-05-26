Altın düşer mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

Altın yatırımcısının gözü çarşamba gününe çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hem tarih verdi hem de yatırımcılara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kurban Bayramı öncesi altın fiyatlarının yönü tartışılırken, Memiş’in uyarıları gündeme geldi.

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yatırımcının ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Gram altın 4.204 liradan işlem görürken çeyrek altın 6.932 liraya kadar çıktı. Yükselen kur ve ons altın etkisiyle fiyatların daha da artacağı beklentisi yatırımcının sabrını test ediyor. Ancak Memiş’e göre asıl hareket çarşamba günü yaşanacak.

ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELMEYE DEVAM MI EDECEK?

İslam Memiş, ABD’de Memorial Day ve İngiltere’de Spring Bank tatilleri nedeniyle pazartesi günü piyasaların kapalı olduğunu hatırlatarak çarşamba gününün kritik olacağını ifade etti. Aynı gün yayımlanacak olan FOMC tutanaklarının piyasaya yön vereceğini belirten Memiş, “Dışarıda sakin, içeride siyasi gelişmelerin yoğun olacağı bir hafta bizi bekliyor.” diyerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Daha önce yaptığı değerlendirmelerde dolar/TL kuru için yılın ikinci yarısında 40-45 TL bandı öngören analist, döviz bozdurma eğiliminin artmasının altın üzerindeki baskıyı kısa vadede azaltabileceğini ifade etti.

ALTIN DÜŞER Mİ?

İslam Memiş’in verdiği tarih olan 28 Mayıs Çarşamba, sadece ABD tutanakları değil, aynı zamanda Türkiye’de açıklanacak politik gelişmeler açısından da kritik olacak. Analist, bu tür dönemlerde panikle işlem yapılmaması gerektiğini ve uzun vadeli düşünen yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Altın fiyatlarının yeniden bir sıçrama yapması için hem ons altında hem de döviz kurlarında ani hareketler gerekebileceğini vurguluyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram altın alış fiyatı 4.202,66 TL, satış fiyatı ise 4.204,13 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın alış 6.839 TL, satış 6.932 TL. Yarım altın 13.863 TL’ye kadar alıcı bulurken, tam altının satış fiyatı 27.600 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını 28.326 TL, ata altın ise 28.341 TL’den satılıyor.

ALTIN NE KADAR OLDU 26 MAYIS?

Ons altın şu an 3.358,55 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı 4.039,68 TL, 18 ayar bilezik 3.074,05 TL ve 14 ayar bilezik ise 3.253,73 TL satış fiyatından alıcı buluyor.

26 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

26 Mayıs güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın

Alış: 4.202,66 TL

Satış: 4.204,13 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.839,00 TL

Satış: 6.932,00 TL

Yarım Altın

Alış: 13.677,00 TL

Satış: 13.863,00 TL

Tam Altın

Alış: 27.271,00 TL

Satış: 27.600,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.904,00 TL

Satış: 28.326,00 TL

Ata Altın

Alış: 28.005,00 TL

Satış: 28.341,00 TL

22 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 3.815,93 TL

Satış: 4.039,68 TL

18 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 3.071,04 TL

Satış: 3.074,05 TL

14 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 2.289,50 TL

Satış: 3.253,73 TL

Ons Altın (USD)

Alış: 3.357,37 $

Satış: 3.358,55 $