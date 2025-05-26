Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Altın düşer mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

Altın düşer mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın düşer mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcısının gözü çarşamba gününe çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hem tarih verdi hem de yatırımcılara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kurban Bayramı öncesi altın fiyatlarının yönü tartışılırken, Memiş’in uyarıları gündeme geldi.

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yatırımcının ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Gram altın 4.204 liradan işlem görürken çeyrek altın 6.932 liraya kadar çıktı. Yükselen kur ve ons altın etkisiyle fiyatların daha da artacağı beklentisi yatırımcının sabrını test ediyor. Ancak Memiş’e göre asıl hareket çarşamba günü yaşanacak.

ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELMEYE DEVAM MI EDECEK?

İslam Memiş, ABD’de Memorial Day ve İngiltere’de Spring Bank tatilleri nedeniyle pazartesi günü piyasaların kapalı olduğunu hatırlatarak çarşamba gününün kritik olacağını ifade etti. Aynı gün yayımlanacak olan FOMC tutanaklarının piyasaya yön vereceğini belirten Memiş, “Dışarıda sakin, içeride siyasi gelişmelerin yoğun olacağı bir hafta bizi bekliyor.” diyerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Daha önce yaptığı değerlendirmelerde dolar/TL kuru için yılın ikinci yarısında 40-45 TL bandı öngören analist, döviz bozdurma eğiliminin artmasının altın üzerindeki baskıyı kısa vadede azaltabileceğini ifade etti.

ALTIN DÜŞER Mİ?

İslam Memiş’in verdiği tarih olan 28 Mayıs Çarşamba, sadece ABD tutanakları değil, aynı zamanda Türkiye’de açıklanacak politik gelişmeler açısından da kritik olacak. Analist, bu tür dönemlerde panikle işlem yapılmaması gerektiğini ve uzun vadeli düşünen yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Altın fiyatlarının yeniden bir sıçrama yapması için hem ons altında hem de döviz kurlarında ani hareketler gerekebileceğini vurguluyor.

Altın düşer mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı! - 1. Resim

GRAM ALTIN KAÇ TL?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram altın alış fiyatı 4.202,66 TL, satış fiyatı ise 4.204,13 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın alış 6.839 TL, satış 6.932 TL. Yarım altın 13.863 TL’ye kadar alıcı bulurken, tam altının satış fiyatı 27.600 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını 28.326 TL, ata altın ise 28.341 TL’den satılıyor.

Altın düşer mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı! - 2. Resim

ALTIN NE KADAR OLDU 26 MAYIS?

Ons altın şu an 3.358,55 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı 4.039,68 TL, 18 ayar bilezik 3.074,05 TL ve 14 ayar bilezik ise 3.253,73 TL satış fiyatından alıcı buluyor.

Altın düşer mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı! - 3. Resim

26 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

26 Mayıs güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın
Alış: 4.202,66 TL
Satış: 4.204,13 TL

Çeyrek Altın
Alış: 6.839,00 TL
Satış: 6.932,00 TL

Yarım Altın
Alış: 13.677,00 TL
Satış: 13.863,00 TL

Tam Altın
Alış: 27.271,00 TL
Satış: 27.600,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 27.904,00 TL
Satış: 28.326,00 TL

Ata Altın
Alış: 28.005,00 TL
Satış: 28.341,00 TL

22 Ayar Bilezik (gram)
Alış: 3.815,93 TL
Satış: 4.039,68 TL

18 Ayar Bilezik (gram)
Alış: 3.071,04 TL
Satış: 3.074,05 TL

14 Ayar Bilezik (gram)
Alış: 2.289,50 TL
Satış: 3.253,73 TL

Ons Altın (USD)
Alış: 3.357,37 $
Satış: 3.358,55 $

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gören dokunmasın bile! Koparmanın cezası yarım milyon lira!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Batman Petrolspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı şifresiz canlı yayın kanalı bulundu! - HaberlerBatman Petrolspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı şifresiz canlı yayın kanalı bulundu!Antalya'da bugün yağmur var mı? 26 Mayıs Antalya hava durumu - HaberlerAntalya'da bugün yağmur var mı? 26 Mayıs Antalya hava durumuAz önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi! - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 26 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi!Bill Gates 'Vazgeçilmez' diyerek duyurdu! İşte yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekler - Haberler'Vazgeçilmez' diyerek duyurdu! Yapay zeka bu meslekleri alt edemeyecekSağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı atama kura çekiliş sonuçları - HaberlerSağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı atama kura çekiliş sonuçlarıYaşlı Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! - HaberlerYaşlı Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...