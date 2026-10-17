Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklanırken futbolseverler karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Amedspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? İşte 17 Ekim Amedspor-Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler...

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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Amedspor-Konyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde üst sıralarda yer alan Amedspor, sahasındaki galibiyet serisini sürdürmek isterken Konyaspor ise son haftalardaki yenilmezlik performansını korumayı hedefliyor. Mücadele öncesinde teknik direktörler Besnik Hasi ve İlhan Palut'un tercih ettiği ilk 11'ler netleşti. Futbolseverler ise Amedspor-Konyaspor maçının saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor.

AMEDSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 8. hafta mücadelesi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Diyarbakır Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. İki takım açısından da önem taşıyan mücadelede ev sahibi Amedspor, taraftarı önünde bu sezonki beşinci iç saha galibiyetini elde etmeye çalışacak. Konyaspor ise deplasmanda puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Amedspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

AMEDSPOR-KONYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Amedspor-Konyaspor karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 2 kanalından mücadeleyi izleyebilecek. Karşılaşma öncesinde Amedspor, ligde topladığı 14 puanla haftaya üçüncü sırada başladı. Besnik Hasi yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, sahasında oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak dikkat çekti. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir karşısında galibiyet elde eden Amedspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip Konyaspor ise son üç haftada kalesini gole kapatarak 5 puan topladı.

Amedspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Amedspor maçı yayın bilgileri

AMEDSPOR-KONYASPOR İLK 11'lER

Amedspor ilk 11'i:

Alban Lafont, Umut Meraş, David Bates, Mehmet Yeşil, Ermal Krasniqi, Furkan Soyalp, Rayan Raveloson, Samuel Ballet, Dia Saba, Rachid Lutin, Gift Orban.

Konyaspor ilk 11'i:

Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arthur Masuaku, Marko Jevtovic, Rajmund Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Jackson Muleka.

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