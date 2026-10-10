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Amedspor'da son anda kaçan galibiyet üzüntüsü: Yazık oldu

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Amedspor'da son anda kaçan galibiyet üzüntüsü: Yazık oldu
Başlık ResmiAmedspor'da son anda kaçan galibiyet üzüntüsü: Yazık oldu

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Stef Wils, 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçını, "İlk yarıda 2'yi bulup, 3'ü bulup maçı bitirebilseydik hiçbir sıkıntı olmayacaktı" sözleriyle değerlendirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Stef Wils, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÜÇ PUANI SON SANİYEDE KAYBETTİK"

Belçikalı çalıştırıcı, "Çok enteresan, değişik hislerle şu anda burada oturuyorum. Üç puanı son saniyede çok üzücü bir şekilde kaybetmiş olduk, bundan dolayı çok üzülüyorum. Genel olarak iyi başladığımızı söyleyebilirim. Orta sahada üstünlükleri sağladık, şansları ürettik, çok net şanslar var ettik, golü de attık. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda 2'yi bulup, 3'ü bulup maçı bitirebilseydik hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Böyle durumlarda maçı bitirmeniz gerekiyor" dedi.

Stef Wils
Başlık ResmiStef Wils

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Stef Wils, "Devre arasında 1-0 içeri girmek çok farklı oluyor. Yani 1-0 her şeye gebe bir skor, ikinci yarıya başladığınız zaman. İkinci yarıda da zaten o 10-15 dakika boyunca kendi ritmimizi bulamadık. Belli oranda istediğimiz şeyleri yapamadık. Sonra tekrar maçı kontrol altına aldık. Kontrol bizim elimizdeydi ve 2-1'i bulduk. Yine orada maçı bitirmemiz gereken pozisyonlar vardı, bitirebilirdik. Yine yapamadık ve son dakikada da gol yemiş olduk. Çok üzgünüm bundan dolayı, yazık oldu" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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