Gençlerbirliği, 90+3'te puan kazandı: Amedspor liderliği kaptırdı

Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7'nci haftasında Ankara'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi, 90+3'te bulduğu golle bir puan kazandı. Milli araya avarejla liderlik koltuğunda giren Amedpor, zirveyi Galatasaray'a devretti.

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Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, milli aranın ardından Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Trendyol Süper Lig 7'nci hafta mücadelesinde 2-2'lik beraberlikle puanlar paylaşıldı.

Amed Sportif Faaliyetler oyuncuları, gol sonrası sevinç yaşadı.

Diyarbakır ekibinin gollerini 25'inci dakikada penaltıdan Dia Saba ve 68'inci dakikada Samuel Ballet kaydetti. Başkent temsilcisinin golleri ise 55'inci dakikada Rafael Luis ve 90+3'te Thalisson'dan geldi.

Gençlerbirliği'nin beraberlik golünü atan Rafael Luis

Ligde 2 maç sonra kayıp yaşayan Amed Sportif Faaliyetler, puanını 14'e yükseltti ve lider koltuğundan indi. Bernd Storck yönetiminde ilk maçına çıkan ve galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gençlerbirliği, 7 maç sonunda puanını 8 yaptı.

GENÇLERBİRLİĞİ 2-2 AMED SPORTİF FAALİYETLER

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Kerem İlitangil

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (Yiğit Hamza Aydar dk. 66), Dimitrious Goutas, Thalisson, Metehan Baltacı, Abdurrahim Dursun (Salih Uçan dk. 46), Tiago Gouveia (Ensar Çavuşoğlu dk. 90+5), Ousmane Diabate, Franco Tongya (Prince Martor dk. 82), Rafael Luis (Victor Orakpo dk. 82), Pedro Mendes

Mbaye Diagne

Amed Sportif Faaliyetler: Alban-Marc Lafont, Ermal Krasniqi (Mbaye Diagne dk. 90+2), Lumbardh Dellova (Mehmet Yeşil dk. 85), David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp (Cem Üstündağ dk. 90+2), Samuel Ballet, Dia Saba (Miraç Acer dk. 85), Mohamed Khalil (Ali Turap Bülbül dk. 61), Gift Orban

Sarı kartlar: Thalisson, İrfan Can Eğribayat, Metehan Baltacı, Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği) Umut Meraş, Dia Saba, Lumbardh Dellova, Alban-Marc Lafont (Amed Sportif Faaliyetler)

Goller: Dia Saba (dk. 25 penaltıdan), Samuel Ballet (dk. 68) (Amed Sportif Faaliyetler), Rafael Luis (dk. 55), Thalisson (dk. 90+3) (Gençlerbirliği)

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