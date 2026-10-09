Gençlerbirliği’nde yeni teknik adam açıklandı: Bernd Storck imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından Alman çalıştırıcı Bernd Storck ile sözleşme imzaladı.

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Gençlerbirliği, Metin Diyadin’le yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine Bernd Storck’u getirdi. Başkent kulübü, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Bernd Storck ile resmi sözleşmeye imzayı attı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Bernd Storck ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

BERND STORCK'UN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Almanya’nın Bochum, Westfalia Herne ve Borussia Dortmund takımlarında forma giyen Bernd Storck; Stuttgart, Hertha Berlin, Wolfsburg, Partizan ve Dortmund’da yardımcı antrenörlük yaptı. Teknik direktörlük kariyerine Tsesna takımında başlayan Storck; Kazakistan Milli Takımı, Olympiakos (U17-U20), Macaristan Milli Takımı, Mouscron, Cercle Brugge, Dunajska Streda, Genk, Eupen, Kortrijk ve Sepsi OSK kulüplerini çalıştırdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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