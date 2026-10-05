Süper Lig'de sürpriz istifa: Hoca görevi bıraktı, yönetim kabul etmedi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Teknik Direktör Metin Diyadin'in istifa ettiğini ancak istifanın kabul edilmediğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktörü Metin Diyadin sürpriz bir şekilde istifa kararı aldı.

"METİN HOCA İSTİFA ETTİ"

Konuya ilişkin Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayırıldı." ifadelerini kullandı.

KULÜP İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.

LİGDE 7 PUAN ALDI

Süper Lig'de bu sezon başkent ekibiyle 6 maçta görev yapan Diyadin; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan topladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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