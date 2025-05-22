Anadolu Parsı Türkiye'de nerede yaşar, kaç tane kaldı, nesli tükendi mi? Avlamanın cezası büyük!

Doğal hayatın en gizemli ve nadir üyelerinden biri olan Anadolu parsı, yıllardır neslinin tükendiği düşünülmesine rağmen yeniden Türkiye topraklarında görüntülendi. Koruma altındaki bu yırtıcı tür yeni görüntülerle varlığını kanıtlarken, bilimsel çevreler ve doğa tutkunları arasında büyük heyecan meydana getirdi. Anadolu Parsı Türkiye'de nerede yaşar, kaç tane kaldı, nesli tükendi mi, avlamanın cezası nedir soruları ise gündeme geldi.

Anadolu Parsı Türkiye'de nerede yaşar, kaç tane kaldı, nesli tükendi mi merak edilirken parsın görüntülerinin yeniden ortaya çıkması büyük bir heyecan yaşattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı koruma altındaki Anadolu parsının fotokapana takılan görüntülerini paylaşarak "Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANADOLU PARSI TÜRKİYE'DE NEREDE YAŞIYOR?

Türkiye’nin yaban hayatındaki en gizemli ve nadir türlerinden biri olan Anadolu parsı, uzun yıllar boyunca neslinin tükendiği sanılsa da son yıllarda elde edilen görüntüler güçlü yırtıcının hala Anadolu topraklarında varlığını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Anadolu parsı özellikle Şırnak Cudi Dağı’ndan elde edilen termal kamera ve fotokapan görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Bölgede pars ile sırtlanın karşı karşıya geldiği anlar daha önceden doğrudan kayda alınmıştı.

Anadolu parsı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık ve ormanlık alanlarını hayat alanı olarak seçiyor. Şırnak, Siirt, Bitlis, Diyarbakır gibi illerde farklı yıllarda elde edilen izler, görüntüler ve kalıntılar parsın bölgede hala yaşadığını gösteriyor.

Kuzeydoğu Anadolu’dan Doğu Karadeniz’e kadar uzanan kuşakta da çeşitli dönemlerde izine rastlanan Anadolu parsı, özellikle ulaşılması zor, insan etkisinden uzak alanlarda saklanarak hayatını sürdürüyor.

Fakat Anadolu Parsının tam olarak hangi bölgelerde yaşadığı bilgisi, koruma gerekçesiyle gizli tutuluyor.

ANADOLU PARSI KAÇ TANE KALDI?

Anadolu parsının Türkiye’deki mevcut sayısı hala kesin olarak bilinmiyor. Uzmanlar tarafından yürütülen izleme çalışmaları neticesinde çok az sayıda parsın varlığı tespit edildi. Anadolu Parslarının büyük çoğunluğunun erkek olduğu saptanırken, dişi parslara dair henüz net bir kayıt bulunmuyor.

Ancak yakın gelecekte dişilere de rastlanabileceği ve üreme ihtimalinin varlığı, türün yeniden canlanması açısından umut verici olarak değerlendiriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen fotokapan çalışmaları ve genetik analizlerle yapılan izleme faaliyetleri sonucunda pars varlığının doğrulanması, bilimsel çalışmaların ve koruma projelerinin önemini bir kez daha göstermiş oldu.

ANADOLU PARSI NESLİ TÜKENDİ Mİ?

Uzun yıllar boyunca Türkiye’de neslinin tükendiği düşünülen Anadolu parsı, 1974’ten bu yana resmi kayıtlarda yok sayılıyordu. Ancak son on yıl içerisinde elde edilen görüntü ve kalıntılar bu düşünceyi değiştirdi.

Parsın en net fotoğrafları 2018-2019 yıllarında Şırnak’ta kurulan fotokapanlar aracılığıyla kaydedildi ve 2021 yılında kamuoyuyla paylaşıldı. Yaşanan gelişme Anadolu parsının neslinin tamamen tükenmediğini göstererek büyük bir sevince ve heyecana neden olmuştu.

ANADOLU PARSI AVLAMANIN CEZASI

Anadolu parsı Türkiye’de "nesli tehlike altında olan türler" arasında yer alıyor ve avlanması kesinlikle yasak. Yasağın ihlali durumunda ise son derece ağır yaptırımlar uygulanıyor.

2024-2025 av dönemi için belirlenen tazminat listesinde Anadolu parsına zarar vermenin bedeli tam 30 milyon TL olarak açıklandı. Sadece para cezası ile sınırlı kalmayan yaptırımlar kapsamında, Anadolu Parsına kasıtlı olarak zarar veren kişiler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da uygulanabiliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü türün yaşadığı bölgelerdeki izleme ve koruma çalışmalarını arttırmış durumda. Parsın görüntülendiği bölgelerin bilgisi ise güvenlik gerekçesiyle paylaşılmıyor.