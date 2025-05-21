Tüylü Çan Çiçeği koparmak neden yasak, cezası nedir? Gözler koruma altına alınan bitkide

Türkiye’nin doğa harikaları arasında yer alan ve yalnızca Aydın ilinin Söke ile Kuşadası ilçelerinde yetişen Tüylü Çan Çiçeği, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan endemik bir tür olarak dikkat çekiyor. Görüntüsüyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakan bu nadide bitkinin korunması için çevre güvenliği en üst düzeye çıkarıldı. Tüylü Çan Çiçeği koparmak neden yasak, cezası nedir, özellikleri nelerdir merakla araştırılmaya başlandı.

TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEĞİ KOPARMAK NEDEN YASAK?

Türkiye’de doğal zenginlikleriyle öne çıkan Aydın ilinin Söke ve Kuşadası ilçelerinde kendiliğinden yetişen Tüylü Çan Çiçeği endemik bir tür olması nedeniyle özel koruma altına alınmış durumda.

Yalnızca bu bölgeye özgü olan ve başka hiçbir coğrafyada doğal olarak bulunmayan Tüylü Çan Çiçeği biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük öneme sahip.

Ekosistemin dengesini doğrudan etkileyen bu gibi hassas türlerin korunması, yalnızca doğa için değil, bilimsel araştırmalar ve gelecek kuşaklar açısından da büyük önem taşıyor.

Tüylü Çan Çiçeği’nin yok olması ya da habitatının bozulması, bu özel türle birlikte birçok canlının hayat döngüsünü de tehdit eder hale geliyor. Bu nedenle çiçeğin bulunduğu alanlarda jandarma ekipleri devriye gezerek denetim sağlıyor.

TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEĞİ KOPARMANIN CEZASI NEDİR?

Tüylü Çan Çiçeği’ni koparan ya da zarar veren kişiler 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında oldukça yüksek bir idari para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Söz konusu kanun çerçevesinde Tüylü Çan Çiçeğini koparanlara 2025 yılı itibarıyla 557 bin 212 TL ceza uygulanıyor.

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TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEĞİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Tüylü Çan Çiçeği bilimsel adıyla “Campanula” cinsine ait olan ve çiçek formu itibarıyla küçük bir çanı andıran bir bitkidir. Çan çiçeğigiller familyasında yer alan bu tür görünümüyle olduğu kadar biyolojik yapısıyla da dikkat çekiyor.

Tüylü yapısı Tüylü Çan Çiçeğini diğer çan çiçeği türlerinden ayıran temel özelliklerden biri. Bu bitki genellikle dağlık alanlarda, çayırlarda ya da ormanlık bölgelerde yetişmeye uygundur ancak Tüylü Çan Çiçeği yalnızca Aydın’ın belirli bölgelerinde doğal olarak hayatını sürdürebiliyor.

Campanula türü bitkiler dünya genelinde 300’ü aşkın tür ve çok sayıda alt türle temsil ediliyor. Tüylü Çan Çiçeği ise hem görsel estetiği hem de doğaya olan katkısıyla özel bir tür olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Tüylü Çan Çiçeği bazı böcek türlerinin larvaları için de besin kaynağı oluşturarak doğadaki canlı çeşitliliğine katkı sağlıyor. Sadece estetik açıdan değil, ekolojik açıdan da değer taşıyan bu bitkinin korunması, biyoçeşitlilik dengesinin sürdürülebilmesi için büyük önem arz ediyor.