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Anadolu bitkileri sanatla buluştu! Zengin botanik mirasımız Beyoğlu’nda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anadolu bitkileri sanatla buluştu! Zengin botanik mirasımız Beyoğlu’nda
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitkiler ile Anadolu insanı arasında asırlardır devam eden farklı bir münasebet var. Bazıları bir gıda, bazıları bir şifa vesilesi, kimileri ise daha derin manaların yüklendiği nebatlar... İşte Anadolu’nun bu bitkileri, dağlardan, yaylalardan ve ovalardan yola çıkarılarak Beyoğlu’na taşındı! 

MURAT ÖZTEKİN - Botanik illüstrasyon aracılığıyla Türkiye’deki zengin bitki çeşitliliğini gözler önüne seren “Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi, Salt Beyoğlu’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Sergide, 47 bitki ressamının Anadolu coğrafyasındaki bitkilere odaklanan 80 çalışması görülebiliyor. Tarımı yapılan tahıllar, sebze ve meyve gibi tarla mahsulleri ile farklı maksatlarla kullanılan bitki çeşitleri yer alıyor. Sanatçıların detaylı gözlemleriyle çizime aktarılan bu türler, Anadolu’nun kendine has renk, doku, tat ve kokularını şekillendiren ortak mirasın şahitleri olarak sunuluyor. 

Anadolu bitkileri sanatla buluştu! Zengin botanik mirasımız Beyoğlu’nda - 1. Resim

BİTKİ MİRASIMIZI KORUYALIM

Sergi, tarımsal çeşitliliği tehdit eden sanayileşmiş üretim modelleri karşısında yerel bitki türlerinin taşıdığı önemi ortaya koyuyor; Bu bitki mirasımızın korunmasının, biyoçeşitlilik ve gıda güvenliği açısından hayati önemini vurguluyor.

Sergi, çizimlerin yanı sıra herbaryum örnekleri, tarihî belgeler, nadir eserler gibi muhtelif kaynakları içeriyor. Geçmişten günümüze bitki bilimi ve ressamlığıyla uğraşanların çalışmalarını bir araya getirerek, botanik illüstrasyonların bilimsel bilgi üretimi ve birikimindeki rolünü de ortaya koyuyor. 10 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’ndaki Mutfak alanında görülebilecek “Anadolu’nun Bitki Mirası”, sergisi çerçevesinde çeşitli yan faaliyetler de gerçekleştirilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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