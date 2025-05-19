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Anıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Anıtkabir’e gitmek isteyen vatandaşlar ziyaret saatlerini merak ediyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106.yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir ziyarete açık olacak.

Anıtkabir her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106.yıl dönümünde de binlerce kişiyi ağırlayacak. Ziyaretini akşam saatlerinde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Anıtkabir’in saat kaçta kapandığını araştırmaya başladı.

19 MAYIS ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK? 

Yılın her günü ziyaretçi ağırlayan Anıtkabir’in ziyaret saatleri belirli aylarda farklılık gösterebiliyor. Anıtkabir, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tören bitiminde açılarak akşam saat 21.00’e kadar ziyaretçi ağırlayacak.

Anıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri - 1. Resim

ANITKABİR KAÇTA KAPANIYOR?

Anıtkabir, ziyaretçi saatleri resmi bayramlara göre farklılık gösteriyor. Anıtkabir internet sitesinde yapılan duyuruda  "Anıtkabir, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tören bitimine müteakip 21.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.

Anıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri - 2. Resim

ANITKABİR’E NASIL GİDİLİR?

Anıtkabir’e gitmek için Ankara’nın göbeği sayılan Kızılay’a gitmeniz gerekiyor. Kızılay’dan Anıtkabir’e en rahat şekilde metro ile gidebilirsiniz. AŞTİ yönüne giden Ankaray ile Tandoğan istasyonunda inerek Anıttepe'ye doğru 300 metre yürüdüğünüzde Anıtkabir'e ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Çankaya Belediyesi önünden kalkan 220 özel otobüsler ile Kızılay’dan Anıtkabir’e kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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