Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır? 19 Mayıs açık olan eczaneler listesi

19 Mayıs resmi tatili sebebiyle nöbetçi eczaneler listesi gündeme geldi. İlaç ihtiyacını karşılamak isteyenler, nöbetçi eczanelerin nasıl sorgulandığını araştırmaya başladı. Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs Pazartesi günü eczaneler hizmet vermezken nöbetçi eczaneler 24 saat açık olacak.

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olduğundan eczanelerin çalışma durumu gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bayramı’nın bir günlük resmi tatil olmasından dolayı bugün birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI 19 MAYIS?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir günlük resmi tatil kapsamında olduğundan birçok kamu kurum ve kuruluşları bugün kapalı olacak. Eczaneler, resmi tatilde hizmet vermezken nöbetçi eczaneler 24 saat açık olacak.

19 MAYIS NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda kamu kurumlarının yanı sıra eczaneler de hizmet vermeyi durduracak. Acil ilaç temin etmek isteyenler ise nöbetçi eczanelere gidebilecek.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

19 Mayıs tatili nedeniyle nöbetçi eczane sorgulama ekranı gündeme geldi. Vatandaşlar il ve ilçelere göre nöbetçi eczanelerin nasıl sorgulandığını araştırmaya başladı. e-Devlet’ten nöbetçi eczaneleri sorgulamak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

1.Arama kısmından “nöbetçi eczane sorgulama” araması yapılır

2.⁠ ⁠İl ve tarih seçimi yapılır

3.Tüm ilin nöbetçi eczane listesinden bakabilir ya da sağ taraftan ilçe seçimi yapıp sonuçları daraltabilirsiniz

4.⁠ ⁠Çıkan sonuçlarda nöbetçi eczanelerin konumu “haritada göster” kısmından görüntüleyebilirsiniz.

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Sağlık Bakanlığı’nın nöbetçi eczane sorgulama uygulamasıyla en yakın eczaneyi bulabilirsiniz.