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Ankara'da toplu taşımaya gelen yüzde 40'lık zamla beraber tam bilet 21 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Ankara, Toplu Ulaşım, Zam, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Temmuz günü Ankara'da toplu taşımaya zam yapılmasının ardından yüzde kaç zam yapıldı, tam bilet ne kadar oldu merak edilirken %40'lık oranda zam uygulandı. Vatandaşlar ise yeni zamlı otobüs ücretlerini araştırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün yapılan UKOME toplantısında toplu taşıma için zam kararı aldı. Yüzde 40 zam yapılmasıyla beraber öğrenci bileti kaç TL merak edilirken yeni fiyatlar belli oldu.

ANKARA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ, ÜCRETLER NE KADAR 2024?

Bugün Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin gerçekleştirdiği toplantısında Ankara'da toplu taşıma ücretlerine %40'lık oranda zam kararı alındı.

Ankara'da toplu taşımaya gelen yüzde 40'lık zamla beraber tam bilet 21 TL oldu - 1. Resim

ANKARA'DA OTOBÜS VE METRO BİLET FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

24 Temmuz günü alınan zam kararı ile beraber tam bilet 15 TL iken 21 TL'ye çıktı.

Öğrenci bileti ise 7,50 TL'den 10,50 TL'ye geldi. 1 Temmuz 2023 tarihinde zamla beraber bilet fiyatları 7.50 TL'den 15 TL'ye çıkarken 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL'ye çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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