Ankara'da toplu taşımaya gelen yüzde 40'lık zamla beraber tam bilet 21 TL oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 14:04 - Güncelleme:

Ankara, Toplu Ulaşım, Zam, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

24 Temmuz günü Ankara'da toplu taşımaya zam yapılmasının ardından yüzde kaç zam yapıldı, tam bilet ne kadar oldu merak edilirken %40'lık oranda zam uygulandı. Vatandaşlar ise yeni zamlı otobüs ücretlerini araştırıyor.