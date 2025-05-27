Son zamanlarda sosyal medyada anne sütünün satışının yapıldığı gündeme geliyordu. Konuya ilişkin ilk müdahale Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, anne sütünün satışı yasaklandı ve ber bir ihlal için para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kamu sağlığını ve tüketiciyi koruma maksatlı, anne sütü satışının sebep olabileceği sağlık riskleri göz önünde bulundurularak Ticaret Bakanlığı tarafından yasaklandı.

Konuyu takip edenler, Anne sütü satışı yasaklandı mı? Anne sütü satışı neden yasaklandı? sorularını arama motorlarında sorgulatıyor.

ANNE SÜTÜ SATIŞI YASAKLANDI MI?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla alınan kararla, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır" denildi.

Açıklanan kararla beraber anne sütünün yasaklandığı belli oldu.

ANNE SÜTÜ SATIŞI NEDEN YASAKLANDI?

Ticaret Bakanlığı anne sütünün satışına yasak koyduğunu duyurdu. Her bir ihlal için ise 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için hayati öneme sahip olan ve ikamesi mümkün olmayan bir besin kaynağı olarak anne sütü; bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve geçmiş enfeksiyon öyküsü gibi birçok kişisel faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketimi, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındırmakta ve doğrudan kamu sağlığını tehdit etmektedir.

• Anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır.

• Yorum, ilan, tanıtım ve forum gibi dijital ortamlarda anne sütü alım-satımına yönelik içeriklerin paylaşılması ve bu tür işlemlere aracılık edilmesi de yasak kapsamına alınmıştır.

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684.214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Toplum sağlığının korunması amacıyla alınan bu karara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.