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Anne Yarısı Bahar kimdir? Esra Şahin yaşı, oynadığı diziler ve kariyeri

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Anne Yarısı Bahar kimdir? Esra Şahin yaşı, oynadığı diziler ve kariyeri
Başlık ResmiAnne Yarısı Bahar kimdir? Esra Şahin yaşı, oynadığı diziler ve kariyeri

Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Esra Şahin, yeni bölüm öncesinde izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide Bahar karakterine hayat verecek oyuncunun kariyeri, rol aldığı yapımlar ve hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor.

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Anne Yarısı'nın hikayesine yeni bir karakter dahil oluyor. Esra Şahin'in canlandıracağı Bahar'ın Ali'nin geçmişiyle bağlantısı dizide yeni gelişmelerin kapısını aralarken oyuncunun hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor.

ANNE YARISI BAHAR KİMDİR?

Anne Yarısı dizisinde Bahar, Ali'nin lise yıllarındaki ilk aşkı olarak hikayeye dahil oluyor. Evlenip boşanan ve bir kız çocuğu bulunan Bahar, yaşadığı kayıpların ve zorlu bir evliliğin ardından hayatını yeniden kurmaya çalışıyor. Babasını kaybeden karakterin eski eşinin sorumsuz tavırları da hayatını zorlaştırırken Bahar'ın amacı kızıyla birlikte ayakta kalabilmek. Bahar geçimini işlettiği hediyelik eşya dükkanı üzerinden sağlamaya çalışıyor.

Anne Yarısı Bahar kimdir? Esra Şahin yaşı, oynadığı diziler ve kariyeri
Başlık ResmiAnne Yarısı Bahar kimdir? Esra Şahin yaşı, oynadığı diziler ve kariyeri

ESRA ŞAHİN KİMDİR?

Kariyerinde farklı türlerde yapımlarda yer alan Esra Şahin, son dönemde Eşref Rüya'da canlandırdığı Derya karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ardından Netflix'in 2026 yapımı Seni Tanıyorum dizisinin kadrosunda yer aldı. Şahin'in Anne Yarısı'na Bahar karakteriyle dahil olmasıyla oyuncunun kariyeri yeniden merak konusu oldu.

ESRA ŞAHİN OYNADIĞI DİZİLER

Esra Şahin'in oynadığı diziler şöyle:

Yasak Elma - 2023

Esaret - 2024-2025

Alaca - 2025

Eşref Rüya - 2025

Seni Tanıyorum - 2026

Anne Yarısı - 2026

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Editör : İREM ÖZCAN
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