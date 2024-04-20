Antalya Konyaaltı’nda elektrik kesintisi 16.00’da sona erecek
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20 Nisan'da Konyaaltı'nda meydana gelen elektrik arızasının ardından vatandaşlar ne zaman gelecek sorusuna cevap aradı. AEDAŞ'ta yer alan bilgilere göre kesintinin detayları...
Bugün Antalya'da elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Arızanın giderileceği zamana dair bilgiler...
20 Nisan'da ANTALYA,KONYAALTI,HİSARÇANDIR Mah.,MERKEZ GÖKDERE,MERKEZ GÖKDERE Mah.,MERKEZ HİSARÇANDIR,MERKEZ HİSARÇANDIR Mah.,MERKEZ SARISU 2600,MERKEZ SARISU Mah. 2600 Sk. bölgelerinde oluşan sorunun 16.00'da sona ermesi bekleniyor.
AKSU,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. YAŞAR SOBUTOY BULV.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. bölgelerinde 09.00'da başlayan arızanın ise 16.00'da düzeltilmesi beklenmektedir.
20 Nisan günü MERKEZ AKDAMLAR,MERKEZ AYDINLIK,MERKEZ GÖKÇAM Mah. 2810 Sk.,MERKEZ HACISEKİLİLER 3801,MERKEZ HACISEKİLİLER Mah. 3801 Sk.,MERKEZ SUİÇECEK,MERKEZ ZÜMRÜT,MERKEZ ÇAKIRLAR,MERKEZ ÇAĞLARCA Mah. 4200 Sk.,MERKEZ ÇAĞLARCA Mah. AKDAMLAR Cd bölgelerinde oluşan kesintinin ise 16.00'da bitmesi planlanıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi