Burdur’da elektrik kesintisi 16.30’da bitecek

Bugün meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar ne zaman bitecek sorusunu araştırdı. AEDAŞ sitesinde yer alan bilgilere göre kesintinin biteceği saat...

Burdur'un birçok bölgesinde hakim olan elektrik kesintisinin nedeni ve ne zaman sona ereceği merak konusu oldu.

20 Nisan günü meydana gelen kesinti HİSAR KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,MAMAK KÖYÜ FATİH Mah.,YAVUZ Mah.,FATİH,HAMAM Mah. YEŞİL Sk., KUM Mah. DAM YOKUŞU Sk.,YAVUZ bölgelerinde geçerlidir ve 16.30'da gelmesi beklenmektedir.

Bucak, Karapınar Köyü'nde olan sorunun 16.00, KOCAALİLER KÖYÜ GÖKALAN Mah. 20. Sk.,21. Sk., bölgelerinde olan sorunun ise 16.00'da bitmesi bekleniyor.