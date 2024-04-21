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Antalya Türk Yıldızları gösterisi Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya Türk Yıldızları gösterisi Konyaaltı Sahili&#039;nde 23 Nisan Salı günü saat 16.00&#039;da yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi olan Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nerede yapılacak araştırılıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Antalya'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 

Antalya Türk Yıldızları gösterisinin tarihi, saati ve nerede yapılacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor. Antalya Türk Yıldızları gösterisi Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da yapılacak - 1. Resim

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan özel kutlama programında yer alan Türk Yıldızları gösterisi 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da yapılacak. 

Gösteri Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek. Antalya Türk Yıldızları gösterisi Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da yapılacak - 2. Resim

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Antalya semalarında 23 Nisan gösteri uçuşunu gösterecek. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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