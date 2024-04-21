Antalya Türk Yıldızları gösterisi Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da yapılacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 16:54 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 17:04 - Güncelleme:

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi olan Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nerede yapılacak araştırılıyor.