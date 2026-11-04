Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında AEK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan kamp kadrosunda yer almadı. Milli futbolcunun Yunanistan deplasmanına götürülmemesi, sakatlık durumuna ve teknik heyetin kadro tercihine ilişkin soruları beraberinde getirdi. Futbolseverler, Arda Güler'in neden oynamayacağını ve AEK Real Madrid maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'ye konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin açıkladığı kadroda Arda Güler'in bulunmaması dikkat çekti. Bu sezon 13 resmi maçta 3 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan milli futbolcunun durumu hakkında yeni bilgiler paylaşılırken karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı da belli oldu.

ARDA GÜLER NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Arda Güler, Real Madrid'in AEK karşılaşması öncesinde açıkladığı 23 kişilik kamp kadrosuna alınmadığı için 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak maçta forma giymiyor. Real Madrid'in 3 Kasım'da yayımladığı resmi kadro listesinde milli futbolcunun adı yer almadı. Güler'in Racing Santander karşılaşmasının ardından yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle riske edilmediği öne sürüldü. Mourinho'nun yoğun maç takvimini dikkate alarak Arda Güler'i AEK karşılaşmasında dinlendirme kararı aldı düşünülüyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla 13 karşılaşmada görev yapan Arda Güler, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler neden yok, oynamıyor? AEK-Real Madrid maçı hangi kanalda?

AEK-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

AEK Real Madrid maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü hafta karşılaşması, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Allwyn Arena'da oynanacak. Mücadeleye AEK ev sahipliği yaparken Real Madrid deplasmanda üç puan arayacak. AEK Real Madrid karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden maça erişebilecek.

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