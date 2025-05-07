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Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık neden tutuklandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık neden tutuklandı?
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Sokak röportajları ile tanınırlığını arttıran Arif Kocabıyık tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla beraber İlave TV’den Arif Kocabıyık'ın neden tutuklandığı belli oldu

YouTube’de yaptığı röportajlarla gündeme gelen Arif Kocabıyık 2023 yılında milletvekili adayı olmuştu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Kocabıyık'ın neden tutuklandığı ve hayatı merak konusu haline geldi.

Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık neden tutuklandı? - 1. Resim

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Elmalı'da doğmuştur. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık geçmiş zamanlarda düğün fotoğrafçısı olarak çalıştı. 

Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık daha sonra kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına adım attı.

Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık neden tutuklandı? - 2. Resim

2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile beraber İlave Tv adlı Youtube kanalını kurdu. Kanal yayın hayatına 2018 seçimleri ile başladı ve 2019 Türkiye yerel seçimleri ile beraber tanınırlığını arttırdı.

Arif Kocabıyık "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.

18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuştur. Kocabıyık 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir ancak milletvekili seçilememiştir.

Arif Kocabıyık 8 Mayıs 2025’te Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tutuklanmasıyla gündeme geldi. 

Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık neden tutuklandı? - 3. Resim

ARİF KOCABIYIK NEDEN TUTUKLANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Kocabıyık, tutuklandı.

Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle tutuklanmıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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