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Askerlik 4. seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Askerlik 4. seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. 2024 Şubat 2024 dönemi için yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin, sınıflandırma ve sevk işlemleri yakın zaman sonra belli olacak. Peki, 2024 Şubat celbi sınıflandırma ne zaman açıklanacak? Mayıs 2024 sınıflandırma ne zaman belli olur? Detaylar haberimizde...

Askerde sınıflandırma ne zaman belli olur, sorusuna cevap aranıyor. 2024 askere gidecekler askerlik yerleri ve celp tarihlerini merak ediyor. Gözler ise mayıs ayına çevrildi. Şubat 2024 dönemi için yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

2024 MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Askerlik 4. seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak - 1. Resim

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları ile sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecekler.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle;

Askerlik 4. seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak - 2. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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