Danimarka'da yeni tartışma! Kadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilir

Danimarka'da kadınların zorunlu askerlik hizmetine dahil edilmesi gündemde. Başbakan Frederiksen, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil edip hizmet süresini 4 aydan 11 aya çıkararak askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediklerini söyledi. Savunma Bakanı Poulsen ise yeni bir yasaya işaret etti.

Danimarka bugünlerde yeni bir yasa değişikliğini tartışıyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, başkent Kopenhag'da düzenlenen ortak basın toplantısında ülkedeki yeni tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KADINLAR İÇİN ZORUNLU ASKERLİK

Hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitlik" istediğini belirten Frederiksen, "Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz" dedi. Frederiksen, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil edip hizmet süresini 4 aydan 11 aya çıkararak askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

SAVUNMA BAKANI'NDAN YASA DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Savunma Bakanı Poulsen ise Avrupa'daki güvenlik politikası durumunun giderek daha ciddi hale geldiğini ve bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kadınları da içeren daha geniş bir asker alımına ihtiyaç olduğunu, bunun "daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma"ya etki edeceğini ifade eden Poulsen, bu sistemin yürürlüğe girebilmesi için yasa değişikliğine gerek duyulduğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Rasmussen, Rusya'nın Danimarka için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Ancak kendimizi bunu gelip yapabilecekleri bir pozisyona da sokmayacağız" ifadesini kullandı.

HÜKÜMET NEYİ AMAÇLIYOR?

AP'ye göre resmi rakamlar, Danimarka'da şu anda temel eğitim gören 4 bin 700 askere ek olarak 9 bin profesyonel askerin bulunduğunu gösterirken, hükümet, temel eğitim gören asker sayısını 300 artırarak 5 bine tamamlamak istiyor.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, yeterli sayıda gönüllü bulunduğu için erkekler kura sistemiyle çağırılıyor ve yasal olarak 4 ay askerlik yapıyor.