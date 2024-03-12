52 yıl sonra tahttan çekilmişti! Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin yeni işi belli oldu

52 yıl saltanat sürdükten sonra tahtından feragat eden Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Kopenhag'daki Tivoli Bahçeleri'ndeki bale gösterimi için kostüm tasarladığını açıkladı.

1972'de taç giyen 2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahta çıkışının 52. yılında görevinden feragat etmiş ve yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ile gelini Kraliçe Mary'e bırakmıştı.

KOSTÜM TASARLIYOR

2. Margrethe, başkent Kopenhag'daki ünlü Tivoli Bahçeleri'nde bulunan Pandomim Tiyatrosu'nda sahnelenecek ve Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'in "Sakar Hans" adlı masalından uyarlanan balenin kostüm ve dekor tasarımı için kolları sıvadı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Tasarımlarıyla daha önce de temsillere destek veren 83 yaşındaki Kraliçe, bu yıl kuruluşunun 150. yılını kutlayan Tivoli Bahçeleri'nin yayımladığı bildirisinde, "Eğlenceli bir gösteri olacak ve macerayı sahnede görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

Andersen'in 1855'te yayımlanan "Sakar Hans" adlı masalı, kralın kızıyla evlenmek isteyen 2 kibirli ve zeki kardeşin başarısız olmasına karşın 3'üncü kardeşin samimi ve fevri hareketleriyle prensesin gönlünü kazanarak kral olmasını konu alıyor.