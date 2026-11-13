Ankara su kesintisi 13 Kasım 2026 Cuma günü ASKİ tarafından duyurulan içme suyu hattı arızalarının ardından gündeme geldi. Çubuk, Kazan, Altındağ ve Şereflikoçhisar ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelere geçici olarak su verilemiyor. Vatandaşlar, kesintilerden etkilenen bölgeleri ve suların yeniden verileceği saatleri araştırıyor.

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Ankara'da 13 Kasım Cuma günü farklı ilçelerde yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı. ASKİ'nin yayımladığı duyurulara göre içme suyu şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle Çubuk, Altındağ ve Şereflikoçhisar'da onarım çalışmaları başlatıldı. Ayrıca Kahramankazan'da 14 Kasım Cumartesi günü planlı su kesintisi uygulanacak. İşte Ankara'da su kesintisi yaşanan mahalleler ve tahmini onarım saatleri...

ASKİ ANKARA’DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.11.2026 03:30:00

Tamir Tarihi: 13.11.2026 11:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Çubuk İlçesi Yavuzselim Mahallesi Ulvi Sokak'ta Ø110 dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan kaynaklı 03:00 ile 11:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Su arızasını en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yavuzselim Mahallesi Saray Caddesi ve Bağlı Sokaklar

Arıza Tarihi: 13.11.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.11.2026 12:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Çubuk İlçesi Barbaros Mahallesi Tuna 4 Sokak'ta dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan kaynaklı 10:00 ile 12:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Su arızasını en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Barbaros Mah Geneli

ASKİ duyurdu! 13 Kasım Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek?

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.11.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.11.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Şereflikoçhisar Boğaziçi Mahallesinde meydana gelen Ø400 lük İçme Suyu Şebeke hattı arızası sebebiyle saat 10:00-17:00 arası 7 saatlik plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şeyhkuyusu Mahallesi, Yeni sanayi sitesi, Tuzcular sitesi E 90 karayolu

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.11.2026 08:00:00

Tamir Tarihi: 14.11.2026 23:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Dağyaka mah 614 cadde üzerinde 700 lük içme suyu ana iletim hattı üzerinde Deplase bağlantı çalışması sebebi ile 14.11.2026 saat 08.00 14 .11..2026 23.00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır . Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmayı aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: SARAY , ORHANİYE VE DAĞYAKA MAH ÇANİÇİ CADDESİ, ATOM CADDESİ, DAĞYAKA CADDESİ 614 CAD 688 CADDE ,GİMAT CADDESİ ,115 CADDE YE. BAĞLI CADDE VE SOKAKLAR

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